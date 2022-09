11. septembra 2001 so teroristi mednarodne mreže Al Kaida ugrabili štiri potniška letala. Dve sta treščili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno v Pentagon, četrto, namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu, pa se je po uporu potnikov zrušilo na polje v Pensilvaniji. Umrlo je 2977 ljudi, od tega 2753 v obeh stolpnicah New Yorku, ki sta se zrušili, 184 v Pentagonu in 40 v Pensilvaniji.

Žrtev se bodo tudi letos spomnili s tradicionalno slovesnostjo v New Yorku, v spominskem parku na jugu Manhattna pa bodo ob obletnici napadov kot običajno brali imena žrtev. Slovesnosti z branjem imen žrtev in minutami molka bodo tudi v Pentagonu in Pensilvaniji, v New Yorku pa bodo tradicionalno v noči na ponedeljek prižgali reflektorja, ki bosta simbolizirala porušena dvojčka.

Enajst let po najhujših terorističnih napadih v ZDA pa so teroristi znova udarili po ZDA. 11. septembra 2012 so islamski skrajneži v Libiji napadli konzulat v Bengaziju in ubili štiri ameriške državljane, med njimi tudi veleposlanika Christopherja Stevensa.

Administracija predsednika Baracka Obame je uvodoma trdila, da je bil napad posledica jeze muslimanov zaradi ameriškega filma, ki se je norčeval iz preroka Mohameda. Kasneje se je izkazalo, da bi konzulat napadli tudi brez tega filma. Republikanci so sprva hoteli napad politično izkoristiti, da bi leta 2012 preprečili ponovno izvolitev predsednika Baracka Obame, nato pa štiri leta kasneje uporabili isti material proti Hillary Clinton, ki je bila v času napada državna sekretarka. Očitali so ji, da ni poskrbela za varnost.