»V zadnjih dneh je ruska vojska pokazala najboljše - svoj hrbet. Dobra odločitev, da zbežijo (...) Doslej smo od začetka septembra osvobodili okoli 2000 kilometrov ozemlja,« je povedal Zelenski.

Ukrajinske sile so ponovno zavzele Kupjansk, Vasilenkovo in Artemivko v harkovski regiji, je potrdil Zelenski. Po nekaterih navedbah naj bi se približevale tudi Lisičansku, ki so ga Rusi zavzeli julija.

Rusko obrambno ministrstvo je ob napredovanju ukrajinskih sil v soboto sporočilo, da so »sprejeli odločitev o prerazporeditvi ruskih sil, nameščenih na območju Balaklije in Izjuma, da bi okrepili prizadevanja vzdolž fronte v Donecku«.

Ukrajinska vojska je danes potrdila, da poskušajo njene enote prevzeti nadzor tudi nad kraji v okolici strateškega mesta Izjum v vzhodni Ukrajini. »Naše sile so prodrle v Kupjansk. Osvoboditev krajev v okrožjih Kupjanska in Izjuma v regiji Harkov je v teku«, je po poročanju AFP navedla v rednem poročilu 200 dni po začetku ruske invazije na Ukrajino.

»Ruski okupatorji in njihovi lokalni sodelavci bežijo iz regije Lugansk v smeri proti Rusiji,« je danes po navedbah ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočil guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj. Kot je dodal, se kolone vozil proti meji raztezajo več kilometrov.

Po navedbah guvernerja Rusi bežijo iz Luganska, Alčevska in drugih mest, ki so jih zavzeli leta 2014, ko je Rusija prvič vdrla v Ukrajino. »Napredovanje Ukrajine je ogromno. Ostajajo sporadični boji, večinoma pa okupatorji bežijo,« je zatrdil Gajdaj.

Britanski obveščevalni podatki potrjujejo napredovanje ukrajinskih sil. »V zadnjih 24 urah so ukrajinske sile še naprej močno napredovale v regiji Harkov,« piše v današnjem poročilu britanskega obrambnega ministrstva, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po teh navedbah so se ruske enote umaknile z omenjenega območja, »še vedno pa prihaja do spopadov v okolici strateško pomembnih mest Kupjansk in Izjum«.