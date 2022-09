Okoli 11. ure po srednjeevropskem času bo šest nosačev prineslo krsto iz gradu, kjer je kraljica v četrtek umrla. Tam so se doslej od pokojne lahko poslovili najbližji sorodniki in uslužbenci.

Krsta bo nato s pogrebnim vozom počasi krenila na pot proti Edinburghu. Potovala naj bi okoli šest ur, saj naj bi prečkala tudi Aberdeen in Dundee.

V Edinburghu bo pokojnica počivala v rezidenci Holyroodhouse, v ponedeljek pa jo bodo novi britanski kralj Karel III., princesa Anne, princ Andrew in princ Edward pospremili v katedralo St. Giles, kjer bo ležala 24 ur. Tam bo imela javnost prvič možnost bdeti ob krsti, preden jo odpeljejo v London, še poroča dpa.

Pogreb kraljice Elizabete II. bo v ponedeljek, 19. septembra, v Westminstrski opatiji v Londonu.

Pokojni kraljici sta se v soboto družno poklonila oba sinova novega kralja William in Harry s soprogama Kate in Meghan. Vsi štirje skupaj so stopili pred grad Windsor v Londonu in spregovorili z žalujočimi v zbrani množici. Pogled na para, ki sta imela od leta 2020 le omejene stike, je sprožil govorice o spravi med njima in napolnil naslovnice številnih britanskih medijev.

Kraljica Elizabeta II. se je v četrtek poslovila v starosti 96 let po več kot 70 letih vladavine. Bila je najdlje vladajoča britanska monarhinja in najstarejša monarhinja na svetu.