Posebni svet, v katerem so visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha, je v soboto Karla III. formalno razglasil za novega britanskega kralja. Razglas bodo danes objavili še na Škotskem, Severnem Irskem in v Walesu.

Karel III. je ob razglasitvi za kralja na slovesnosti v palači svetega Jakoba v Londonu v svojem govoru dejal, da se zaveda dolžnosti, ki ga sedaj čakajo. 73-letni Charles je na čelo monarhije stopil po smrti 96-letne kraljice Elizabete II., ki je umrla v četrtek na gradu Balmoral na Škotskem.

Medtem se nadaljujejo priprave na njen pogreb, ki naj bi se ga med drugim udeležila predsednik ZDA Joe Biden in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

V ponedeljek naj bi krsto s posmrtnimi ostanki kraljice v sprevodu odpeljali po osrednji ulici škotskega Edinburgha, imenovani Royal Mile, do katedrale sv. Gilesa, kjer bo potekalo bogoslužje. Iz škotske prestolnice naj bi jo v torek prepeljali v London, kjer bo ležala več dni.

Pokojni kraljici se bo z vpisom v žalno knjigo, odprto v spomin na Elizabeto II., na britanskem veleposlaništvu v Ljubljani danes poklonil tudi predsednik republike Borut Pahor.