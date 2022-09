Kot so sporočili organizatorji, se je sobotnega tekmovanja udeležilo več kot 1000 udeležencev. V posamični konkurenci sta bila znova najboljša Luka Kovačič med moškimi in Barbara Trunkelj med ženskami.

Luka Kovačič je prišel do svoje še pete zmage na tem tekmovanju, Barbara Trunkelj pa do svoje četrte. Rekorda proge v soboto nista padla. Kovačič je lani to progo premagal v štirih minutah in 53 sekund, Trunkljeva pa v šestih minutah in 11 sekundah. Tokrat je s časom 6:15 le za malenkost zaostala za svojim lanskim rekordom. Kovačič pa je letos zmagal s časom petih minut in ene sekunde.

»Danes me je tekma kar izmučila, mogoče najbolj do sedaj, mogoče sem zato še bolj vesel zmage. Sem pa uspel kontrolirati tek in razvrstitev, imam namreč nekaj taktičnih adutov. Prvi je ta, da na zaletišču spremenim ritem in se odlepim, če to ne uspe, pa hranim še nekaj rezerve za zelo strmih zadnjih 50 metrov, kjer s tem lahko malo presenetim. Danes mi je prav prišlo oboje, a že prva sprememba ritma je naredila razliko. Komaj čakam na drugo leto, ko bom na jubilejni deseti tekmi v Planici lahko spet napadal lasten rekord, « je povedal Kovačič po tekmi.

Podobno je pojasnila tudi Barbara Trunkelj, ki pravi, da se s časi pri načrtovanju teka niti ne obremenjuje, gre pač kolikor hitro lahko gre, a ideja o naskoku na nov rekord na deseti ponovitvi tekme se ji zdi zelo vabljiva.

Finale so odprle četvorke, ki so se spopadle v štafeti 4x100 metrov. Najhitreje so palico na vrh zaletišča prinesli člani mešane ekipe Lepotica in zver, v sestavi Vito Kolarič, Tomaž Rep, Lina Rotar Paušič in Simon Kmet. Pri moških ekipah so zmagali člani ekipe Team Never Second v sestavi Anže Gros, Miha Jan, Rok Zupančič in Vili Črv.

Med poklicnimi ekipami so bili najhitrejši gorski reševalci z Jezerskega, in sicer Izidor Karničar, Boris Piskrnik, Aljaž Krč in Urh Karničar.