Izbrancem Gheorgeja Cretuja ni uspelo maščevanje za tesen poraz v finalu lanskega evropskega prvenstva. Slovenci niso igrali najboljše, a ne tudi katastrofalno slabo. Naleteli so na razpoloženega tekmeca, ki bi ga lahko premagali le tako, da bi ga s servisi oddaljili od mreže. A ga z izjemo nekaj trenutkov v tretjem nizu niso, zato so tekmeci, ki so bili že pred tekmo v vlogi favorita, zanesljivo zaključevali napade. Poleg tega so igrali tudi odlično obrambo.

Kako nemočni so bili Slovenci, pove dejstvo, da niso niti enkrat vodili. Italijani so ušli že na začetkih nizov, Slovenci so jih nato lovili, a samo nekajkrat na tekmi rezultat izenačili.

Slovenci, pri katerih je na mestu organizatorja igre prvič na prvenstvu začel Gregor Ropret, so tekmo začeli nervozno, zaradi napak so zaostajali z 1:7, »time out« in vstop v igro Roka Možiča, ki je zamenjal Tončka Šterna, pa je obrodil sadove, ekipa se je zbrala in tekmeca začela loviti.

Toda ujela ga ni. Najbližje je bila že takoj po zaostanku, ko se je približala na 7:8, pri 12:13 je imela tudi protinapad za izenačenje, vendar je Klemen Čebulj dobil blok. Po njem so Italijani spet ušli na šest točk razlike, nekaj upanja je pomenil as Tineta Urnauta za 21:23, toda azzurri so dobili zadnji dve točki ter tako povedli z 1:0.

Tudi drugi niz so evropski podprvaki začeli slabo. Tekmec je povedel s 6:3, nato pa se je začela ponavljati zgodba o lovljenju iz prvega niza. Na deveti točki sta bili ekipi izenačeni, Italijani so nato nekajkrat ušli na tri točke, pri izidu 23:19 pa prvič na štiri, kar je bilo dovolj za povišanje vodstva.

Začetek tretjega niza je napovedoval, da je slovenskega odpora konec. Italijani so povedli s 5:0, toda slovenska četa se vendarle ni predala. Spet je hitro prišla blizu, na 16. točki izenačila, potem ko je namesto Ropreta v igro vstopil Dejan Vinčić, toda pred končnico so Italijani spet ušli, Slovencem pa nov povratek ni uspel.

V malem finalu se bodo Slovenci v nedeljo ob 18. uri pomerili z Brazilijo, ki je v napetem prvem polfinalnem obračunu izgubila proti Poljski z 2:3.