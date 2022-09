Dokumentarni film All The Beauty And The Bloodshed je epska in čustvena zgodba o mednarodno priznani fotografinji in aktivistki Nan Goldin. V filmu se prepletata protagonistkina preteklost in sedanjost, so vsebino filma povzeli na spletni strani festivala.

Oseminpetdeseletna Laura Poitras je najbolj znana po filmu Citizenfour, z oskarjem nagrajenim dokumentarcem o žvižgaču Edwardu Snowdnu. Je sedma ženska, ki je od leta 1949 prejela zlatega leva.

»V življenju sem spoznala veliko pogumnih ljudi, a nihče ni bil takšen kot Nan Goldin,« je režiserkine besede ob prejemu nagrade povzela francoska tiskovna agencijam (AFP). Laura Poitras je film začela snemati leta 2019 z željo, da kot umetnica izkoristi moč in razkrije finančne malverzacije milijarderske družine Sackler, a se je v pogovoru z Nan Goldin pozneje odločila, da raje v prvi plan postavi njeno umetnost, so režiserkino izjavo povzeli na festivalski spletni strani.

Veliko nagrado žirije je prejela Francozinja Alice Diop za film Saint Omer. Film spremlja mlado pisateljico Rama, ki se udeleži sojenja mladi ženski, ki je obtožena, da je ubila svojo 15-mesečno hčerko.

Srebrnega medveda za najboljšega režiserja je prejel Italijan Luca Guadagnino za ameriški film Bones and All, posebna nagrada žirije pa je šla letos filmu Khers Nist (Brez medvedov) v režiji v Iranu zaprtega Džafarja Panahija. Ob razglasitvi so navzoči v dvorani v znak podpore iranskemu filmskemu ustvarjalcu vstali.

Nagrado za scenarij je prejel britansko-irski dramatik Martin McDonagh za film The Banshees of Inisherin. Film je prejel še eno priznanje za najboljšega igralca; nagrado coppa volpi je prejel irski igralec Colin Farrell.

Za najboljšo igralko je bila nagrajena Avstralka Cate Blanchett za vlogo v ameriškem filmu Todda Fielda Tar.

Nagrado žirije Marcello Mastroianni za najboljšo novinko je prejela kanadska igralka Taylor Russell.

V tekmi za zlatega leva je bilo letos 23 filmov, ki jih je izbirala žirija pod vodstvom ameriške igralke Julianne Moore.

Na festivalu, ki je potekal od 31. avgusta, so podelili tudi druge nagrade. Zlatega leva za življenjsko delo sta letos prejela ameriški režiser in scenarist Paul Schrader ter francoska igralka Catherine Deneuve.

V tekmovalnem programu Obzorja je nagrado obzorja za najboljši film prejel iranski film z angleškim naslovom World War III, ki ga je režiral Houman Seyedi.

V uradni tekmovalni program Obzorja se je med kratke filme uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Najsrečnejši človek na svetu Teone Strugar Mitevske. Šesti celovečerni film makedonske režiserke in scenaristke je na festivalu doživel svetovno premiero.

Nagrado za kratki film je odnesla francosko-mongolska koprodukcija Snow in september, ki jo je režirala mongolska režiserka Lkhagvadulam Purev-Ochir.

Na festivalu, na katerem so tudi tokrat sodelovala številna velika imena svetovne kinematografije, je potekal tudi t. i. ukrajinski dan, na katerem so v luči vojne v Ukrajini izrazili solidarnost z državo in podporo njihovim umetnikom. Filmski ustvarjalci pa so v petek na čelu z Julianne Moore pripravili tudi protest v podporo zaprtim filmskim ustvarjalcem.