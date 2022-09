Kraljičina krsta bo pred tem od srede, 14. septembra, v Westminstrski dvorani.

Če se bodo pristojni v celoti držali predhodno oblikovanega načrta dogodkov, ki naj bi sledili kraljičini smrti, bo krsta v Westminstrski dvorani 23 ur na dan dostopna za javnost, ki se bo tako lahko še zadnjič poslovila od preminule monarhinje.

Načrt, ki je bil zasnovan že v 60. letih prejšnjega stoletja in od leta 2017 nosi ime Operacija Londonski Most (Operation London Bridge), je bil vse do nedavnega zavit v tančico skrivnosti.

Ta načrt med drugim predvideva, da bo za kraljico potekal pogreb z državniškimi častmi v Westminstrski opatiji, pri čemer bo opoldne po vsej državi zapovedan dvominutni molk. Pogrebna sprevoda bosta predvidoma potekala v Londonu in Windsorju, pogrebna maša pa v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, kjer naj bi bila kraljica tudi pokopana.

V ponedeljek naj bi krsto s posmrtnimi ostanki kraljice v sprevodu odpeljali po osrednji ulici škotskega Edinburgha, imenovani Royal Mile, do katedrale sv. Gilesa, kjer bo potekalo bogoslužje.

Kraljica Elizabeta II. se je v četrtek poslovila v starosti 96 let po več kot 70 letih vladavine. Umrla je na gradu Balmoral na Škotskem, potem ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Bila je najdlje vladajoča britanska monarhinja in najstarejša monarhinja na svetu.