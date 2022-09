Današnja gorska etapa v dolžini 181 km med krajema Moralzarzal in Puerto de Navacerrada s tremi vzponi prve in dvema druge težavnostne kategorije je bila za najbolj ambiciozne tekmovalce na letošnji Vuelti zadnja priložnost, da premešajo vrstni red na vrhu.

Drugouvrščeni v skupni razvrstitvi, Enric Mas, je vodilnega Evenepoela - pred današnjo etapo je imel pred Špancem 2:07 minute prednosti, pred tretjeuvrščenim njegovim rojakom Juanom Ayusom (UAE Emirates) pa že več kot pet minut - prvič ogrozil na predzadnjem vzponu na 1796 metrov visoki prelaz Morcuera, a je Belgijec zanesljivo odbil njegov napad.

Nato je Španec začel kovati peklenski načrt za zadnji, 10,3 km dolg vzpon na prelaz Navacerrada s 6,8-odstotnim povprečnim naklonom, a na njem ni prišlo do nobenih sprememb. Masovi klubski sotekmovalci iz Movistara so vseskozi narekovali tempo in pripravljali teren za končni napad, a 22-letni Belgijec na današnji trasi ni pokazal šibkosti, uspešno je odbil vse njihove poskuse in ga le še nedeljska etapa loči do prve končne zmage na eni od treh največjih kolesarskih dirk na svetu.

Današnje etapne zmage se je veselil Carapaz. Lanski olimpijski prvak s cestne preizkušnje v Tokiu in skupni zmagovalec Gira v letu 2019 je bil večji del današnje etape član ubežne skupine, v zadnjem delu vzpona pa se je otresel svojih tekmecev in se veselil svoje tretje etapne zmage na letošnji Vuelti. Pred tem je 29-letni Carapaz slavil v 12. in 14. etapi.

Drugouvrščeni Nizozemec Thymen Arensman (DSM) je za Ekvadorcem zaostal osem, tretejuvrščeni Ayuso pa 13 sekund.

Edini slovenski kolesar Jan Polanc (UAE Emirates) - Primož Roglič (Jumbo Visma) je odstopil po padcu v zaključku 16. etape, potem ko je bil drugi v skupni razvrstitvi - je današnjo preizkušnjo končal na 19. mestu (+2:34), v skupni razvrstitvi pa je na 12. mestu (+21:22).

V nedeljo bo na sporedu sklepna in 96,7 km dolga etapa od Las Rozasa do Madrida.