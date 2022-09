Medtem ko je francoski zvezdnik Rudy Gobert po prvi tekmi osmine finala na evropskem prvenstvu še čakal na nagrado za najboljšega posameznika (MVP) tekme proti Turčiji, ki jo je Francija dobila po podaljšku, se je od slovenskih košarkarjev na enem od košev že ogreval Žiga Samar. Gobert, mimogrede, na parketu ni dočakal nagrade, ker so jo organizatorji nekje založili, kar je nov velik spodrsljaj Mednarodne košarkarske zveze Fiba, ki jih na tokratnem prvenstvu stare celine res ni malo. Sicer maloštevilni slovenski navijači v Berlinu so si oddahnili, ko je Samarju na igrišče prvi sledil Mike Tobey, saj je to pomenilo, da je naturalizirani Američan saniral zvin gležnja.

Uvodne minute so kazale, da je Slovenija tekmo vzela z zvrhano mero resnosti. Zadeli so štiri od uvodnih petih metov za tri točke (tri Dončić, eno Blažič), sredi prve četrtine pa vodili že za enajst. Ker je bil nasprotnik v krču, je bilo moč upravičeno slutiti, da bo potnik v četrtfinale hitro odločen. Nato pa se je igra Slovenije ustavila. Dončić je vajeti vse bolj prevzemal v svoje roke, tudi do te mere, da so soigralci na parketu več napadov zapored le spremljali njegove poteze. To je v igro evropskih prvakov zneslo nemir, kar so Belgijci začutili. Večkrat so brez pravega odpora prebili porozno obrambo Slovenije, s skoki v napadu pa popravljali zgrešene mete. Ko je v enem od protinapadov obležal Zoran Dragić, je dvorana Mercedes-Benz arena obmolknila, a se je slovenska številka 30 pobrala in sama odšla do klopi.

Luka Dončić in soigralci tudi v drugem polčasu niso delovali nič kaj bolje, kar je odpiralo vrata Belgiji za senzacijo. Slovenski košarkarji so bili vidno nerazpoloženi, telesna govorica je bila porazna, kot tudi igra, saj je vse temeljilo na individualnih potezah. Selektor Aleksander Sekulić ni znal predramiti moštva, dodatno skrb pa je povzročal Zoran Dragić, ki zaradi poškodbe ni mogel več pomagati. Ko je Belgija na začetku zadnje četrtine prvič na tekmi povedla, je vrag odnesel šalo. Slovenski košarkarji so se zbrali in z delnim izidom 19:1 izvlekli zmago, a vseeno pustili grenak priokus.