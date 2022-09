Dokončnega dogovora, s katerimi izrednimi posegi na trg električne energije in zemeljskega plina namerava Evropska unija zajeziti visoke cene energentov ter zaščititi gospodinjstva ter podjetja na včerajšnjem izrednem zasedanju evropskih energetskih ministrov še ni bilo. Na neformalnem zasedanju, kjer se sklepi ne sprejemajo, so ministri razpravljali o nedavnih petih predlogih evropske komisije, vendar vsaj o enem – uvedbi cenovne kapice za ruski plin – enotnosti na zasedanju ni bilo.

Preveč različni so namreč bili pogledi, ali bi bila takšna cenovna kapica učinkovita in bi dejansko znižala ceno zemeljskega plina in elektrike, kjer v cenovnem modelu pomembno vlogo ima tudi zemeljski plin. Pomisleke o učinkovitosti cenovne kapice zgolj za ruski plin, ki so jo pred predlogom komisije zagovarjale predvsem baltske države, sta denimo imeli tudi Nizozemska in Belgija.

Opozorila komisije

Tudi slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer je spadal med predstavnike tistih držav članic, ki so imele glede kapice na ruski plin določene pomisleke. Medtem ko so ji nasprotovale mnoge države iz srednje Evrope, ker so še precej odvisne od uvoza ruskega plina, je Slovenija želela, da bi se cenovno kapico razširilo na vsa uvoženi zemeljski plin. Za preučitev te možnosti so ministri sicer slednjič pooblastili evropsko komisijo. A glede tega ima komisija Ursule von der Leyen določene zadržke. S takšnim ukrepom cenovne kapice na celoten uvoženi zemeljski plin noče tvegati, da bi zaradi določene zgornje meje, ki bi jo bila EU pripravljena plačevati za zemeljski plin, imeli težave z alternativnimi dobavitelji utekočinjenega zemeljskega plina.

Z njihovo pomočjo si je ob polnjenju skladišč zemeljskega plina evropska komisija namreč v minulih mesecih prizadevala nadomestiti manj dobavljenega ruskega plina ter tako zagotoviti varno oskrbo. Močno ji nasprotuje tudi Madžarska, ki kot svarila ponavlja grožnje ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi uvedba kapice vodila v končanje dobav ruskega plina. Uradna Budimpešta je sicer poleti, ko se je razmišljalo o prepovedi uvoza zemeljskega plina iz Rusije, še povečala svojo oskrbo z ruskim plinom.

Več strinjanja o drugih ukrepih

Če je usoda uvedbe cenovne kapice na plin sedaj še povsem odprta, se s smernicami energetskih ministrov evropski komisiji ministri vendarle nakazujejo ukrepi, ki bi lahko bili sprejeti. Ministri so večinoma ohranili predloge evropske komisije. Med njimi je zahteva za solidarnostne prispevke od različnih energetskih podjetij, ki zaradi trenutne situacije na trgu prodajajo električno energijo po visokih cenah in tako beležijo visoke ekstra dobičke. Podrobnosti tega solidarnostnega prispevka, ki bi ga države namenile za pomoč gospodinjstvom in podjetjem, mora komisija še dokončno izdelati.

Nejasna ostaja tudi usoda predloga komisija, da bi države v obdobjih najvišje porabe električne energije morale varčevati. Komisija je po vzoru že sprejetega prostovoljnega varčevanja z zemeljskim plinom predlagala podoben ukrep za elektriko, toda z razliko, da bi bilo to varčevanje obvezno. Precej manj težav je bilo na zasedanju z iskanjem podpore za likvidnostno pomočjo energetskim dobaviteljem, ki so se zaradi volatilne situacije na trgih znašli v finančnih težavah. Za ta ukrep se je zavzemala tudi Slovenija.