Posebni svet je na slovesnosti, ki jo je v živo prenašala televizija, objavil, da je »princ Charles Philip Arthur George zdaj, s smrtjo naše gospe vladarke lepega spomina, postal naš kralj Karel III. ... Bog obvaruj kralja!«

Po razglasitvi je novi kralj v svojem nagovoru razglasil smrt svoje »ljubljene matere, kraljice«. »Ves svet sočustvuje z mano zaradi nepopravljive izgube, ki smo jo vsi utrpeli,« je povedal.

Kot je dejal, se »globoko zaveda dolžnosti,« ki so zdaj prešle nanj. »Moja mati je bila zgled vseživljenjske ljubezni in nesebičnega služenja,« je dodal. Ob tem se je poklonil tudi svoji ženi Camilli, ki bo odslej imela naziv kraljica soproga.

»Nenehna podpora moje ljubljene žene me močno hrabri,«« je dejal novi kralj po poročanju britanske mreže BBC.

73-letni Charles, najstarejši sin pokojne kraljice Elizabete II., je na čelo monarhije stopil po njeni smrti v četrtek. Njegovo polno ime je Charles Philip Arthur George, odločil pa se je, da bo postal kralj Karel III. Bo prvi britanski monarh s tem imenom po letu 1685.

Kdaj bo slovesno okronan, še ni znano, predvidoma se bo to zgodilo čez več mesecev.

Kraljica Elizabeta II. se je v četrtek poslovila v starosti 96 let po več kot 70 letih vladavine. Umrla je na gradu Balmoral na Škotskem, potem ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Bila je najdlje vladajoča britanska monarhinja in najstarejša monarhinja na svetu.