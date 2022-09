Pakistan so prizadele najhujše poplave v več desetletjih, ki jih je povzročilo obilno monsunsko deževje zadnjih dveh mesecev in taljenje ledenikov v gorah. V poplavah, ki prekrivajo tretjino države, je umrlo skoraj 1400 ljudi. Uničeni so številni domovi in infrastruktura ter sredstva za preživetje milijonov ljudi.

Guterres upa, da bo njegov obisk spodbudil pomoč Pakistanu, ki potrebuje vsaj deset milijard dolarjev za obnovo poškodovane infrastrukture, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pakistan in druge države v razvoju plačujejo grozljivo ceno za nepopustljivost velikih onesnaževalcev, ki še naprej stavijo na fosilna goriva,« je Guterres zapisal v tvitu, preden se je odpravil na ogled nekaterih najbolj prizadetih območij v tej južnoazijski državi. Med najbolj prizadetimi je južna provinca Sindh.

»Iz Islamabada pošiljam globalni poziv: ustavite norost. Vlagajte v obnovljivo energijo zdaj. Končajte vojno z naravo,« je zapisal v tvitu.

Pakistan je pogosto priča obilnega, pogosto uničujočega deževja v času monsunskega obdobja, ki je ključnega pomena za kmetijstvo in oskrbo z vodo. A tako močnih nalivov kot letos ni bilo že desetletja.

Guterres je v petek mednarodno skupnost pozval k obsežni pomoči tej državi pri spopadanju s posledicami poplav. Kot je dejal ob začetku dvodnevnega obiska, je v Pakistan prišel, da bi izrazil »globoko solidarnost s pakistanskim ljudstvom po uničujočih poplavah«.

Pri tem je obžaloval pomanjkanje pozornosti, ki jo svet posveča podnebnim spremembam, še zlasti industrializirane države, ki po mnenju znanstvenikom nosijo odgovornost za to, še navaja AFP.