Po četrtkovi smrti kraljice Elizabete II. je Morgan, ki je podpisal tudi scenarij za film Kraljica s Helen Mirren v glavni vlogi, po pisanju spletnega portala deadline.com serijo Krona označil kot »ljubezensko pismo kraljici«. Zapisal je, da »za zdaj nima kaj dodati, le molk in spoštovanje««. »Pričakujem, da bomo iz spoštovanja tudi mi prenehali snemati,« je dodal.

Še eden od snovalcev serije in režiser nekaj epizod Stephen Daldry je že ob začetku produkcije napovedal, da obstaja velika verjetnost, da bi s kraljičino smrtjo začasno prenehali s serijo. »Nihče od nas ne ve, kdaj bo napočil ta čas, vendar bi bilo prav in primerno, da kraljici izkažemo spoštovanje. To bi bil preprost poklon in znak spoštovanja. Je globalna osebnost in to bi bila edina prava določitev,« je povedal leta 2016, ko je serija debitirala na Netflixu.

Večkrat nagrajena serija spremlja življenje kraljice Elizabete II.. Od začetka predvajanja je prejela 21 emmyjev, vključno z nagrado za dramsko serijo za četrto sezono. Vlogo kraljice Elizabete so v njej odigrale tri igralke: Claire Foy je igrala Elizabeto, preden je postala kraljica; Olivia Colman jo je upodobila v prvih letih njenega vladanja; v peti sezoni, ki bo na sporedu novembra, pa jo je upodobila Imelda Staunton.

Kraljica Elizabeta II. se je v četrtek poslovila po več kot 70 letih vladavine. Umrla je v popoldanskih urah, potem ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo.

Na deseti dan bo v Westminstrski opatiji potekal pogreb z državniškimi častmi, pri čemer bo opoldne po vsej državi zapovedan dvominutni molk. Pogrebna sprevoda bosta potekala v Londonu in Windsorju, pogrebna maša pa v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, kjer naj bi bila kraljica tudi pokopana.