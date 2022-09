Po Plenkovićevih navedbah se vsi ranjeni zdravijo v bolnišnicah, med njimi pa naj nihče ne bi bil življenjsko ogrožen. Ob tem ni izdal identitete ponesrečencev, je pa dejal, da so med med njimi tudi tuji državljani. Kot pravi, ima podatke o njih Rdeči križ v Novski.

Do hude nesreče je prišlo okoli 21.30 nedaleč od končne postaje v Novski. Ob tem, ko se je potniški vlak zaletel v stoječi tovorni vlak, je prišlo do silovitega trka, po katerem so se potniški vagoni iztirili. Zaradi tega je Plenković dodal, da dopuščajo možnost, da je število ponesrečencev še višje, saj so bili nekateri deli vlaka po nesreči oddaljeni od proge.

Dejal je še, da so na terenu vse reševalne službe in najavil preiskavo vzroka nesreče.

Po dosedanjih podatkih je bilo 13 žrtev v trenutku nesreče na potniškem vlaku, ki je potoval iz Vinkovcev v Novsko, medtem ko je bil na tovornem vlaku, ki je potoval iz Šida v Srbiji, samo strojevodja, ki je bil premeščen v bolnišnico v Pakracu. Trije ponesrečenci se zdravijo v Slavonskem Brodu, preostalih sedem pa v Novi Gradiški.

Plenković je dejal, da je strojevodja potniškega vlaka spregledal rdečo luč in se posledično zaletel v tovorni vlak, ki je - domnevno zaradi popravila - stal na progi, več o vzrokih nesreče pa ni želel špekulirati.

Plenković je še izrazil sožalje družinam umrlih in obžalovanje zaradi tragičnega dogodka. Železniški promet na tem delu proge je ustavljen.