S sinočnjim sosedskim derbijem med Domžalami in Radomljami, na katerem so se zmage s 3:1 (0:1) veselili gostitelji (dva gola je za zmagovalec dosegel Durdov, ki je ob tem zatresel tudi lastno mrežo, enega pa Barišić), se je začel deveti krog prve slovenske nogometne lige, s katerim bodo nogometaši danes in jutri zaokrožili že prvo četrtino sezone 2022/23.

Potem ko je Olimpija šele v zadnji minuti sodnikovega podaljška sedmega kroga prejela prvi gol v sezoni, je na zadnji tekmi proti Domžalam dva, a pokazala novo kakovost – da je tudi zaostanek ne spravi s tira, saj je s tremi goli tekmo obrnila sebi v prid in prišla do osme zmage na osmi tekmi. Če ji bo uspelo zmagati tudi nocoj v Celju, bo z devetimi zaporednimi zmagami na začetku sezone izenačila rekord slovenske lige, ki ga je sama dosegla v sezoni 1994/95, pet let kasneje pa je enak dosežek uspel še Mariboru. Bo pa naloga precej zahtevna, saj so Celjani »vroči« – nazadnje so namreč v gosteh premagali drugouvrščeni Koper, na zadnjih štirih tekmah pa so skupno zmagali trikrat (ter še remizirali v Mariboru) in so na tretjem mestu poleg Olimpije in Kopra eno izmed le treh moštev, ki ima pozitivno razliko v golih. »V nadaljevanju prvenstva se želimo še bolj približati temu, kar smo prikazali v Kopru. Moramo pa se zavedati, da je vsaka tekma zgodba zase in na naslednjo se je potrebno pripraviti povsem na novo,« pravi trener Celjanov Roman Pilipčuk, njegov nasprotnik na klopi Olimpije Albert Riera pa dodaja: »Na tekmo smo se pripravljali cel teden in Celjane dobro analizirali. So v zelo dobri formi, nikakor si ne smemo privoščiti podcenjevanja.« Glede na položaj ekip na lestvici nesporni derbi kroga se bo začel ob 20.15, že pred tem, ob 15. uri, pa bo danes na sporedu še en »derbi« – v Sežani tisti dna lestvice med devetim Taborom in deseto Gorico.

Nedeljsko dogajanje bo odprl ljubljansko-mariborski obračun, ob 15. uri bodo še vedno razglašeni Mariborčani gostovali pri Bravu, kar bo znova obračun sosedov na lestvici. Pri čemer bi bili trenutno osmi Šiškarji kaj lahko pred sedmim Mariborom, če ne bi v zadnjih minutah tekme proti Radomljam v prejšnjem krogu zapravili vodstva. Štajerci morajo nujno začeti zbirati točke, pri tem pa naj bi jim od naslednjega tedna pomagal tudi nigerijski reprezentant Ishaq Kayode Rafiu, ki ureja še nekatere dokumente. A trener Damir Krznar je prepričan, da bo tudi aktualna zasedba, začenši z jutrišnjo tekmo, igrala precej bolje: »Če se je bilo treba v prejšnjih tednih prilagoditi in odmerjati obremenitve glede na tekmovalni ritem, smo zdaj lahko povečali število aktivnosti in dvignili intenzivnost vadbe. Odziv fantov je dober, vsi se zavedajo, kakšni so naši izzivi,« pravi Krznar. In medtem ko Maribor okrepitev še čaka, so jo pripeljali v Kopru, in sicer v obliki nekdanjega nogometaša Maribora. Trener Zoran Zeljković, ki ga v zadnji tekmi devetega kroga jutri ob 17.30 čaka gostovanje pri Muri, je namreč v svojem moštvu pozdravil novega napadalca in starega znanca slovenskih zelenic, Rudija Požega Vancaša. Uradno najboljši igralec slovenskega prvenstva v sezoni 2018/19, ki je v Sloveniji igral za Domžale, Celje in Maribor, januarja pa odšel k Černomorcu v Odeso ter po izbruhu vojne v Ukrajini krajši čas igral v Kazahstanu, zdaj pa se je vrnil v Slovenijo, je s Koprčani sklenil pogodbo do konca sezone.