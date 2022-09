Kraljica je mrtva, naj živi kralj!

Smrt kraljice Elizabete II. je za britansko monarhijo in njeno dolgoročno prihodnost orjaška prelomnica. V dvajsetem stoletju monarhijam in monarhom v Evropi ni šlo dobro. Rušili so jih, izganjali ali celo usmrtili. Princesa Elizabeta je odraščala obkrožena s sorodniki z evropskih dvorov, ki so bežali in so se zaradi druge svetovne vojne zatekli na Otok. Zato je srečala grško-danskega princa Filipa, bratranca v tretjem kolenu, ki je postal njen mož. Britanska monarhija ni samo preživela, ampak (p)ostala priljubljena. Predvsem zahvaljujoč več kot sedmim desetletjem vladavine Elizabete II., ki je zasedla prestol leta 1952, stara komaj 26 let.