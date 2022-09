Šikaniranje, discipliniranje in grožnje ovirajo delo

Po sto desetih dneh stavke je koordinacija novinarskih sindikatov opozorila na nove primere šikaniranja, disciplinskih postopkov in posegov v novinarsko avtonomijo, ki jih izvaja vodstvo RTVS. Stavkajoči novinarji so sicer deležni široke javne podpore, tudi z univerze in iz znanstvene sfere.