S tem se jim je zahvalil za njihov obisk v Kijevu kmalu po začetku vojne v Ukrajini, poročajo mediji.

Le tri tedne po začetku ruske invazije se je namreč četverica državnikov odpravila v ukrajinsko prestolnico in se tam sestala z Zelenskim. Kot so poudarili na novinarski konferenci po srečanju, so prišli izrazit podporo Ukrajini v boju za svobodo in demokracijo. Zelenski jim je takrat zatrdil, da je njihov obisk "v tem težkem času za Ukrajino močan znak podpore" in ga resnično cenijo.

Janša je danes na svojem Twitter profilu poobjavil tvit kabineta poljskega premierja, v kateri piše, da je Zelenski v čast omenjenim voditeljem na t. i. aveniji pogumnih (Walk of the Brave) postavil spominsko ploščo.