»Opozoriti želimo na mnoge institucije, ki se ukvarjamo s področjem branja: od knjižnic, bralnih društev, bralne značke in drugih, ki bralno kulturo in bralno pismenost postavljamo visoko na lestvici spretnosti in vrednot. Branje je že od nekdaj eden najboljših načinov za izboljševanje spomina in aktiviranje možganskih celic, zato je zelo na mestu misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« Pri branju knjig namreč treniramo svoje možgane in s tem upočasnjujemo mentalno staranje, izboljšujemo besedni zaklad, verbalne veščine ter spomin,« so sporočili iz Mestne knjižnice Ljubljana, kjer se lahko pohvalijo z raznolikimi dogodki za odrasle in otroke, od literarnih srečanj, bralnih druženj, popotniških predavanj, pravljičnih uric za najmlajše, do odkrivanja literarnih plati Ljubljane s tematskimi sprehodi.

Pravljični sprehod po Ljubljani

Za otroke je še posebej zanimiv Pravljični sprehod po Ljubljani, ki bo pod vodstvom mladinske pisateljice Ide Mlakar Črnič v ponedeljek, 19. 9., ob 17. uri, s pričetkom v Knjižnici Otona Župančiča. Pisateljica bo sprehod pospremila s pripovedovanjem zgodb, medtem ko bo udeležence peljala po središču mesta. V Mestni knjižnici so še prepričani, da je: »branje tudi družabna dejavnost, zato Nacionalni mesec spremlja množica dogodkov z namenom, da bodoče bralce privabimo v knjižnice, da opozorimo, da je branje in obiskovanje knjižnice pa tudi nenazadnje kupovanje knjig navada, ki nas lahko spremlja skozi celo življenje.« Med svežimi novostmi izstopa biografski roman o legendarni slovenski gledališki igralki Jožici Avbelj, katere življenje je s svojim peresom zaobjela dramaturginja, urednica, publicistka in kritičarka Petra Pogorevc. Predstavitev bo v Knjižnici Otona Župančiča v ponedeljek, 12. 9., ob 18. uri. V torek, 13. 9., sledita izobraževanje in bralna akcija Slovanski fokus, kjer bo pozornost na južnoslovanski književnosti. Akcija branja južnoslovanskih avtorjev bo trajala do 15. novembra, v knjižnicah pa je na voljo seznam 24 del izbranih avtorjev iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije.

Celoten program dogodkov in bralnih skupin pa je na voljo na uradni spletni strani knjižnice.