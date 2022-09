Dvoboji neposrednih tekmecev torej, začenši s kontinentalnim primorskim derbijem med Taborom in Gorico. Sežanci so v prejšnjem krogu vnovič pokazali domiselno igro, a na koncu zapravili zmago v Mariboru. Proti Gorici upravičeno pričakujejo trdo tekmo. V domačem remiju proti Muri so Goričanih odigrali oklepniško oziroma brez lahke konjenice spredaj, enake jih je pa pričakovati tokrat, tudi po vplačilih sodeč, je pa obče pričakovana stava na manjše skupno število golov od 2,5 za kvoto 1,70. A lahko bi to Tabor tudi enostavno zmagal za kvoto 2,10. Všečen napadalec je Stanković. Kot da ima nekaj Zorana Ubavića v sebi.

V soboto zvečer tretjeuvrščeno in za devet točk zaostalo Celje gosti prvouvrščeno Olimpijo. Kvota na stavo, da bo Celje na koncu prvak, je 30, kar je 5 manj kot kvota na Villarreal v Španiji. Z mladim nigerijskim napadalcem Ikwuemesijem imajo Celjani po Dariu Vizingerju vnovič alfa igralca, tudi preostanek ekipe pa pod dirigentstvom Koutra deluje dobro. Na drugi strani se je Olimpija doma izvlekla proti Domžalam in pri tem prejela dva gola. Kot da je ljubljanska obramba po prvem prejetem golu dva kroga nazaj, postala manj voljna in pravočasna, a jo v Celju lahko vnovič pričakujemo oživljeno. Lahko bi bil to remi z goli na obeh straneh za kvoto 4,25.

V nedeljo popoldan Bravo gosti Maribor. Po zmagi v Sežani in remiju pri Radomljah Bravo daje vtis, da je spet ujel formo, kar se za Maribor še vedno ne da reči. Predvsem obrambno. Bravo slovi po nizkih rezultatih, nekaj takega, torej manjše število golov za kvoto 1,75, je pa tokrat pričakovati tudi zaradi negotovosti Mariborčanov.

In še Mura – Koper, tekma med četrtouvrščenimi gostitelji in drugouvrščenimi gosti. Koper je po domačem porazu s Celjem zagotovo pretresen, obenem je zgubil napadalca Parrisa, tudi Murašem pa ni povsem jasno, zakaj jim ne uspeva več, kot jim. Obenem Koper prihaja oslabljen za Parrisa, kako in kdaj se bo vklopil povratnik Rudi Požeg Vancaš, je pa vprašanje. Vse skupaj navaja na idejo, da bi bila to lahko trda tekma z manjšim številom golov za kvoto 1,90.