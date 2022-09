Lani, natančneje, 19. septembra, sta se v finalu evropskega prvenstva v dvorani Spodek v Katovicah pomerili Italija in Slovenija. S 3:2 so se naslova evropskih prvakov veselili italijanski odbojkarji, slovenski so se morali še tretjič v zadnjih šestih letih, drugič zaporedoma, zadovoljiti z drugim mestom. Danes se bosta reprezentanci znova pomerili na izredno pomembni tekmi, v polfinalu svetovnega prvenstva, tudi sicer pa sta se ekipi v zadnjih letih kar pogosto srečevali na odbojkarskih igriščih. Pred štirimi leti na svetovnem prvenstvu v Italiji, prvem, na katerem je igrala Slovenija, so v skupinskem delu tekmovanja s 3:1 zmagali Italijani. Na koncu so bili peti, Slovenci 12. Lani so v ligi narodov slavili slovenski odbojkarji, letos italijanski, ki so, kot rečeno, dobili tudi lanski finalni obračun evropskega prvenstva, toda pred sedmimi leti, ko je Slovenija prvič osvojila srebrno kolajno na EP, je v Sofiji premagala Italijane v polfinalu.

Medtem ko bo to za slovensko odbojko prvi polfinale na svetovnih prvenstvih, bo za Italijane šesti, vendar prvi po letu 2010, ko so na domačih tleh izgubili z Brazilijo, nato pa v tekmi za tretje mesto še s Srbijo. Zato pa se lahko pohvalijo s tremi naslovi svetovnih prvakov, zadnjič so ga osvojili leta 1998, enkrat pa so bili drugi. »Italijane zelo dobro poznamo. Tako z reprezentančnih kot klubskih tekem. V svojih vrstah imajo v tem trenutku verjetno najboljšega podajalca na svetu, Simoneja Giannellija, ki dela razliko, tako da se bomo morali nanj dobro pripraviti. Ampak ne samo nanj, tudi drugi so zelo kakovostni,« italijansko reprezentanco, ki je po letih precej mlajša od slovenske, ceni Jani Kovačič, odlični libero slovenskih odbojkarjev.

V lanskem finalu evropskega prvenstva je bil za slovensko reprezentanco usoden levoroki korektor Yuri Romano, ki je v igro vstopil sredi četrtega niza in bil nato nezaustavljiv do konca tekme. To pa ni edini levičar v italijanski ekipi, drugi, še mlajši, star komaj 21 let, je sprejemalec Allesandro Michieletto, drugi sprejemalec je Daniele Lavia, ki je le dobro leto starejši. Izkušeni italijanski selektor, Ferdinando De Giorgi, običajno ob naštetih igralcih tekme začenja še z blokerjema Gianluco Galassijem in Simoneom Anzanijem, na liberu pa je Fabio Balaso.

»Vsakdo od njih je ob reprezentanci nekaj osvojil tudi v klubski odbojki, ali v evropskih pokalih ali v italijanskem prvenstvu, tako da vsi igrajo na vrhunski ravni. Zelo dobri so tudi kot ekipa, zelo so se povezali med sabo že lani, zato so bili tudi evropski prvaki in tudi letos so se že izkazali,« je še opozoril Kovačič, ki je eden tistih, ki je že skoraj desetletje nepogrešljivi član slovenske začetne postave. Pričakujemo tudi lahko, da se bo selektor Gheorghe Cretu v boj za finale najprej podal še z Dejanom Vinčićem, Tinetom Urnautom, Klemnom Čebuljem, Alenom Pajenkom, Janom Kozamernikom in Tončkom Šternom.

»Seveda bi raje videli, če bi se prvenstvo nadaljevalo v Stožicah, toda tudi dvorana v Krakovu je bila lani za nas uspešna, saj smo v polfinalu pred njihovimi navijači premagali Poljake. To pomeni, da znamo igrati tudi drugje, ne samo doma, kar smo dokazali tudi leta 2015 na evropskem prvenstvu v Sofiji. Žal nato finale ni bil tako uspešen, vendar se nimamo česa bati, če bomo znali zaustaviti oba njihova levičarja. Prepričan sem, da se lahko uvrstimo v finale,« je še dodal 30-letni odbojkar iz Kanala, sicer igralec ACH Volleyja.

V drugem oziroma bolje rečeno prvem polfinalu bodo Poljaki igrali z Brazilci. Aktualni dvakratni zaporedni svetovni prvaki, Poljaki, so pred osmimi leti, prav na domačih tleh, v finalu prvič premagali Brazilce, ki so bili pred tem najboljši na svetu trikrat zaporedoma, boljši od njih pa so bili tudi pred štirimi leti v Torinu. Na letošnjem SP ekipi še nista izgubili, tako kot tudi ne Italija, Slovenijo je v skupinskem delu tekmovanja s 3:2 premagala Francija.