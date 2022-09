Twito’s is back*

Najbolj ploden pisec najbolj neverjetno zabavnih čivkov na priljubljenem družbenem omrežju twitter Janez Janša se je zadnje čase kar malce polenil. Nikomur ne soli več pameti (salting mind) in ne deli več podobnih domislic. No, pa je končno spet udaril s polno močjo. Ob smrti kraljice Elizabete II. se je seveda takoj oglasil s čivkom »RIP in peace, your Majesty«. Naj prevedemo. RIP je končnica za rest in peace, se pravi počivaj v miru. Kar je Janša čivknil, je torej »rest in peace in peace ...« ali po naše »počivaj v miru v miru«. No, Janša je neroden čivk seveda zbrisal in ga na novo pravilno napisal, vmes pa je imel še nekaj časa, da je poobjavil (retvital) čivk Margaret Thatcher, ki je kraljici prav tako sporočila, naj počiva v miru. Mimogrede, Margaret Thatcher je pokojna že skoraj desetletje in twitterja verjetno ne uporablja. Je pa potem ta isti tvit več kot očitno namišljene Margaret poobjavilo še cel kup privržencev Janeza Janše, pa tudi uradni profil stranke SDS je pritisnil na tipko za poobjavo. Ukazi so vendarle ukazi, kajne.