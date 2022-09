»Najboljša energija je tista, ki je ne porabimo,« je nedavno izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki poziva Francoze k zategovanju pasu v smislu varčnosti pri porabi energije. Med drugim zahteva, naj bodo pozimi temperature notranjih prostorov 19 stopinj Celzija. Francija je veliko manjša porabnica ruskega plina kot Nemčija, težave pa ima s proizvodnjo elektrike, ker zaradi slabega vzdrževanja v času pandemije kar 32 od 56 jedrskih reaktorjev trenutno ne deluje. Tako se je Francija letos iz velikega izvoznika elektrike prelevila v njenega velikega uvoznika. Zato med Parizom in Berlinom že potekajo pogovori o tem, da bi plin, ki ga ima Francija polna skladišča, pošiljala Nemčiji v zameno za elektriko, ki pa jo Nemci proizvajajo tudi s premogom. Letošnja zima bo torej pokazala, ali obstaja solidarnost med državami članicami EU.

Energetska kriza v Franciji bi lahko vodila do še ene pariške vstaje, kakršne so bile leta 1789, 1792, 1793, 1830, 1848, 1871, 1934, 1968, zadnja takšna pa z rumenimi jopiči leta 2018 zaradi vse dražjega goriva. To bi se lahko zgodilo toliko prej, če bogati, ki so med drugim s svojimi zasebnimi letali odgovorni za polovico vseh izpustov toplogrednih plinov v francoskem letalskem prometu, ne bodo pokazali volje za varčevanje z energijo, kar je hkrati tudi boj proti segrevanju ozračja.

Tako je v ponedeljek izbruhnil pravi škandal, ko sta se pred novinarji Kylian Mbappé in Christophe Galtier, igralec in trener Paris Saint-Germaina, krohotala ob vprašanju, zakaj je ekipa tega najboljšega francoskega kluba za pot na tekmo prve francoske lige uporabila zasebno letalo in ne Francoskih železnic, ki so nogometašem zaman ponujale poseben vagon v hitrem vlaku TGV, s katerim bi na cilj v mesto Nantes prišli prej kot v dveh urah. Za to razdaljo bi vlak oddal stokrat manj ogljikovega dioksida kot letalo. Najbrž sta se nogometaš in trener tako zelo smejala zato, ker je imel Galtier za omenjeno vprašanje novinarja že vnaprej pripravljen takšen odgovor: »Govorili smo s podjetjem, ki organizira naše vožnje. Videli bomo, ali je mogoče, da bi se vozili z vozom na jadra.«

Ta krohot in šala sta na internetu postala predmet zgražanja. Mnogi Francozi se sprašujejo, ali niso nogometaši ravno zaradi svoje priljubljenosti tisti, ki bi morali biti zgled pri varčevanju z energijo in v boju proti segrevanju ozračja. Mbappé, ki ga ima na stotisoče mladih v svojih sobah na posterjih, naj bi s svojim nezrelim obnašanjem zamudil priložnost, da bi bil pomemben ali celo odločilen zgled boja proti segrevanju ozračja. Zato se tudi ni odkupil v torek zvečer, ko je v Parizu v ligi prvakov z dvema goloma prispeval levji delež k zmagi nad Juventusom.

Afera je postala politična. Tudi socialistična pariška županja Anne Hidalgo je kritizirala omenjeni prizor. Oster je bil zlasti župan Marseilla (morda tudi zato, ker navija za klub svojega mesta), ko je Mbappéju in Galtierju dejal: »Vse to je žalostno. A tudi planet vaših otrok zdaj gori.« Odziv na norčevanje iz konkretnih predlogov in zahtev po manjšem izpustu toplogrednih plinov je bil toliko bolj silovit, ker so letošnja suša in apokaliptični požari po Franciji, ki naj bi bili le uvod v naslednje katastrofe, usmerili pozornost Francozov na segrevanje ozračja in podnebne spremembe. Pri radikalnih okoljevarstvenikih so zadeve prišle celo tako daleč, da je tarča njihovih napadov postal voditelj francoske levice Jean-Luc Melenchon, ker se prevaža s terencem na štirikolesni pogon.

Zdaj veliko polemik v Franciji kritizira tudi to, da bo svetovno prvenstvo v Katarju na stadionih s klimo, torej se ne bo varčevalo z energijo. Sicer pa je leta 2011 Paris Saint-Germain kupil katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani, tako da je danes šesti najbogatejši nogometni klub na svetu.