Amanda Aizpuriete, latvijska pesnica, pisateljica: Zame je poezija biti drugje, nekje zunaj

Letošnja nagrajenka Vilenice, Latvijka Amanda Aizpuritete, ki bo nagrado prejela nocoj v kraški jami Vilenica, je pesnica, pisateljica, esejistka in prevajalka judovskih in romskih korenin. Je izjemna pričevalka latvijskega sovjetskega in postsovjetskega časa in tenkočutna pesniška zapisovalka dvomov, brezupa, krhkosti ljubezni, osamljenosti in samosti.