»To ni bilo v redu, to se ne bi smelo zgoditi. Ljudje gredo naprej, kot da je vse v najlepšem redu, zame to ne velja. To ni način, s katerim se šport ne bi smel nadaljevati. To želim jasno povedati,« je za spletno stran ekipe Jumbo-Visma dejal Zasavec, ki je tudi dejal, da se počuti nekoliko bolje, o tem, ali bo še tekmoval v letošnji sezoni pa za zdaj noče govoriti.

»Zaenkrat lahko malo hodim, s tem se moram zaenkrat zadovoljiti,« pravi Roglič, ki se z nesrečo na Vuelti nikakor ne more sprijazniti: »Vprašal sem se, kako je to mogoče. Moj sklep je, da je način, kako se je zgodila nesreča, nesprejemljiv. Nesreče ni povzročila slaba cesta ali pomanjkanje varnosti, ampak vedenje kolesarja. Nimam oči na hrbtu, če bi jih imel, bi se nesreči izognil. Wright je prišel od zadaj, mi spodnesel krmilo, preden sem se zavedel, sem bil na tleh,« je svoje mnenje izrazil Roglič.

Tudi direktor ekipe Richard Plugge in tudi predsednik združenja, ki zastopa kolesarje, je podobnega mnenja, vesel pa je, da se je Slovenec oglasil in opozoril na vedenje mlajših kolesarjev. Ti naj ne bi imeli dovolj spoštovanja do starejših.