Justin Bieber zaradi težav z zdravjem prekinil turnejo

Kanadski glasbenik Justin Bieber je sporočil, da si bo vzel premor in začasno prekinil svojo svetovno turnejo Justice World Tour, ki jo je že enkrat prestavil. Kot razlog je navedel zdravstvene težave, na instagramu pa je pojasnil, da ga je izčrpalo že šest koncertov, ki jih je imel doslej. »Minuli konec tedna sem nastopil na glasbenem festivalu Rock in Rio in dal maksimum ljudem v Braziliji,« je zapisal in dodal, da ga je izčrpanost dotolkla. Po posvetovanju s svojimi zdravniki, člani družine in svoje ekipe se je odločil, da bo dal prednost zdravju, in se zahvalil svojim oboževalcem za podporo.