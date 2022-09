Sama na Balkanu ni živela dolgo, ampak je po enem letu življenja v Prištini na Kosovu, kjer je bila rojena, pristala v Veliki Britaniji, potem ko so njeni starši leta 1991 pobegnili s Kosova. Rodila se je kot Rita Sahatçiu in zaradi želje po mednarodni karieri v popu spremenila svoje ime, ker ga je bilo zahodnjakom težko izgovoriti. Ob prejemu predsedniškega priznanja je pevka pojasnila, da ga v Albaniji podeljujejo Albancem in tujim državljanom za njihova dela in dejavnosti v znanosti, umetnosti in kulturi. Albaniji se je iz srca zahvalila, za sprejem pri predsedniku pa si je nadela belo-črno kratko krilo in jakno ter srebrne čevlje. Med svojim tokratnim obiskom Albanije je obiskala še umetniško šolo v Tirani, glavnem mestu Albanije, šla na kosilo s tiranskim županom Erionom Veliajem in se kot Unicefova ambasadorka oglasila še v dobrodelni House of Colours. Pevka živi v Londonu, a često omenja Albanijo, pogosto pa jo tudi obišče. V Prištini je bila rojena tudi njena stanovska kolegica, pevka Dua Lipa, njun odnos pa je, če gre verjeti poročanju tujih medijev, zapleten.