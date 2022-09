Baka Prase je v živo prenašal, kako se hoče pobotati s svojim nekdanjim dekletom Anjo Blagojević, vmes pa Mitrovića obtožil, da mu dolguje denar, potem ko mu je na enem od sestankov ukradel idejo o oddaji o vplivnežih. Mitrović je Iliću vrnil tako, da ga je obtožil povezanosti s kriminalnim podzemljem, natančneje Veljkom Belivukom, ki ga sumijo več umorov, preprodaje orožja in drog ter ugrabitve in posilstva. Zraven je še navrgel, da je Baka Prase neko dekle okužil s spolno prenosljivo boleznijo. Ilić mu ni ostal dolžan, zato je nanizal še nekaj dodatnih obtožb, od te, da podpira režim srbskega predsednika Aleksandra Vučića, do tiste, da dolguje denar Belivuku, omenil pa je tudi smrt Andree Bojanić, dekleta, ki jo je pred devetimi leti z avtom do smrti povozil njegov sin Aleksandar in za to dobil enajst mesecev hišnega pripora. Mitrović je nato vplivnežu zagrozil s tem, da bo posnel dokumentarec o njem, v katerem bo govoril tudi o smrti blogarke Kike, ki naj bi se ubila prav zaradi Bake Praseta. Baka Prase je Mitroviću vrnil z grožnjo, da bo dokumentarec posnel tudi sam, in vprašal, kdo je odgovoren za smrt dekleta, ki se je predoziralo v eni od hotelskih sob.