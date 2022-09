Nepreslišano: Bogomir Kovač

Slovenija se je v trenutni kaos odpravila z novo vlado in političnim upanjem, da bo postregla z drugačnimi rešitvami kot Janševa. Proračunske razmere so del teh pričakovanj. Dve pandemijski leti sta prinesli enormno povečanje proračuna in zadnji dve leti zapored več kot trimilijardni primanjkljaj. Letošnja gibanja so prvih šest mesecev prinesla navidezno odrešitev. Visoka rast prihodkov in prerazdelitev naraščajočih odhodkov sta bolj zapirali kot razpirali proračunsko vrzel. Načrtovani proračun Janševe vlade je imel dovolj rezerv za vrsto politično motiviranih izdatkov protikoronskih svežnjev, največja odstopanja so bila pri pridobivanju EU sredstev in porabi investicij. Prav tako je jasno, da bo blaženje letošnjih stroškovnih šokov povečalo obseg javne porabe v drugem polletju 2022 in še bolj v letu 2023. Kot ugotavlja fiskalni svet, je ključna napaka slovenskih javnih financ pogosto netransparentna, tudi neupravičena in neracionalna poraba javnih sredstev. To velja za blaženje posledic epidemije v času Janševe vlade, sedaj pa se lahko to ponovi Golobovi administraciji pri reševanju energetske krize. Vzdržnost javnih financ postaja srednjeročno vse bolj tvegana. Zato tudi letošnji rebalans ni in ne more biti zgolj tehnično vprašanje, kot zatrjuje finančni minister.