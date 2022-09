V časopisu Dnevnik sem 26. 8. 2022 prebral grozljivko, ki se dogaja kreditojemalcem ob devalvaciji evra oziroma protivrednosti v CHF. Kako je sploh mogoče, da naša sodišča skupaj z ustavnim še vedno ne reagirajo na travmo, ki se dogaja tem varčevalcem?

Kako je možno, da ustavno sodišče na zakon, ki ga je sprejel državni zbor, ne odgovori po več kot polletnem sprejemu vloge? Če se jim je zdel predlog DZ slab, bi že moralo o tem odločati, saj gre za število 33.000 kreditojemalcev, ki so vzeli kredit v CHF.

Mislim, da bi ta zadeva morala imeti prednost pred ostalimi, saj gre za skoraj 100.000 prizadetih ljudi, ki so pri tem povezani. Banke pa samo grabijo in grabijo še naprej ekstra dobiček, saj se držijo klavzule, da se krediti obračunajo v CHF. Krediti so bili dani v slovenskih tolarjih oziroma evrih. Banke še videle niso niti enega CHF.

Kako je mogoče, da smo ostali edina država v Evropi, ki tega problema v 15 letih še ni rešila? Kako je lahko hrvaški sabor pred leti hitro in odločno zavrnil vse argumente bank in dal prav kreditojemalcem ter jih izenačil s kreditojemalci, ki so najeli kredit v domači valuti?

Vse banke smo prodali tujcem in še naprej ščitimo ter omogočamo koriščenje tega ekstra dobička. Ali vam nič ne pomenijo vsi ti obupani ljudje? Ali smo res banana republika, ki ne zna rešiti niti enega resnega problema?

Ali je Združenje bank Slovenije res edino kompetentno, da odloča o reševanju kreditov s klavzulo v CHF? Ali so pametni le tisti naši ekonomisti, ki lobirajo z bankami? Zakaj se po toliko letih pri nas še niti en primer teh kreditov ni končal? Ali imamo res tako nesposobna sodišča? V kaj naj sploh verjamemo pri takem delu sodišč? Kako da se od leta 2015 do danes še ni dokončno rešil niti en primer? Tako kot so s sodišča odkorakali vsi balkanski bojevniki, kaže res na zaroto.

Ali bomo dočakali stanje, da nam bodo banke rubile stanovanja, hiše? Bo res moralo prihajati do samomorov obupanih kreditojemalcev zaradi slabega dela oziroma nedela naših sodišč na vseh nivojih? Pričakujem tudi pobudo in ukrepanje vlade in parlamenta republike Slovenije.

Matija Perko, Nova Gorica