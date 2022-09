Vidim dva konkretna problema, zdravstvo in policija, da poenostavim. Imamo dva sposobna ministra, Bobnarjeva in dr. Loredan bi lahko z roko v roko napravila red na obeh področjih. Izključila tajkune iz zdravstvenega sistema in jih poslala na prevzgojo. Verjemite mi, problemi so v lokalnem okolju. Tu se rojevajo tajkuni, lobiji, ki pa imajo nomadske navade in se selijo sem in tja, šotorijo tam, kjer diši po moči in oblasti. Politični nomadi bodo v Gibanju svoboda kmalu prevzeli, po volitvah, ključne pozicije, in takrat bo Golob prvikrat začutil nemoč in bo razumel Mira Cerarja in Marjana Šarca.

Za učno uro si preberite poročilo o opravljeni reviziji revizijske hiše BM Veritas o projektu nadgradnje Zdravstvenega doma Vrhnika z dne 13. 4. 2021 in ugotovite, kje se nahajajo akterji te za 49 odstotkov presežene investicije. Dokler bomo revizijska poročila negirali, negirali opozorila nadzornih odborov, svetov, bodo gibanja v zastoju, v zastoju pa bo tudi naš napredek. Če pa ugotovite, da je bila gradnja tega prizidka vzorna in šolski primer, potem akterje nagradite.

Vid Drašček, Vrhnika