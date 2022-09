Goljufija ne pozna meja, neumnost tudi ne

Takole gre prva, dokaj neverjetna, a resnična zgodbica. Možakarju na »fejsič« prileti reklama za športne stave v Bosni. Dobitki zagotovljeni. Vsaka srečka zadane, pa to. Zakaj pa ne, možakar vplača nekaj sto evrov. Če so pa dobitki zagotovljeni... In res, kmalu prileti obvestilo: zadeli ste 25 tisočakov! Je pa res, da morate prej še nekaj malega plačati za provizijo in posredovanje. Evo vam račun, pa nakažite. In nakaže. In še enkrat in še enkrat in še enkrat in tako v nedogled. Tri mesece! Ko mu zmanjka denarja, si sposodi od prijateljev in celo vzame kredit. Na koncu »Bosancem« plača več kot 25 tisočakov, kolikor je znašal domnevni dobitek. In šele takrat zadevo prijavi policiji... Prej se mu očitno ni posvetilo. Nasvet: ko boste prejeli pošto, v kateri vam Mowunda N'Gabe sporoča, da je podedoval 45 milijonov in da jih bo vam namenil 30, če mu le pomagate... Mowunda ne obstaja! Hec je! Goljufija! Ni za kaj...

Drugi Rogla, ni kaj

Kolesarski svet je minuli teden pretresel hud padec Primoža Rogliča, ko je lovil že četrto zaporedno zmago na španski kolesarski dirki La Vuelti. Navijači imate prizor verjetno še v spominu. Če pa ste ga zaradi razočaranja potlačili v podzavest, naj vam spomin obudimo z opisom nesreče na naših cestah. Skupina kolesarjev je vozila od Stare Vrhnike proti Veliki Ligojni. Eden od kolesarjev je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v pred seboj vozečega kolesarja. Povzročitelj nesreče je padel in se poškodoval. Vse isto, torej. Skupina kolesarjev, eden je bil nepreviden, trčil v drugega, padel in krvav obležal. Pri originalni Rogli je bila kazen visoka: konec Vuelte. Pri posnemovalcu pa hude poškodbe in kazen za prekršek.

Le kdaj mu bo zmanjkalo avtov?

Metliški policisti so 17-letniku zasegli clia brez registrskih tablic. Fant je bil seveda tudi brez izpita, to pa je bil že tretji avtomobil, ki so mu ga zasegli v avgustu. Prepričani smo, da pri tem ne bo ostalo. Če mu bo zmanjkalo avtov, pa lahko uporabi še taktiko nepridiprava iz Severne Primorske. Ta se je zaletel na cesti od Dobravelj proti vasi Cesta. Odneslo ga je iz ovinka in pristal je na bližnjem polju. Policisti so nato dognali, da je možakar avto malo prej ukradel v enem od naselij v občini Renče-Vogrsko. Tja se je pripeljal, uganili ste, z avtomobilom, ki ga je poprej ukradel v Italiji, a se je z njim zaletel in je seveda potem moral ukrasti drugega, da se je z njim zaletel... Kdo ve, koliko časa bi to še počel, če ne bi pristal na tistem polju.

Kobra elf

Kobra elf (enajst) je nemška policijska nanizanka (pri nas znana pod imenom Alarm za Kobro 11), v kateri se v glavnem preganjajo s hitrimi avtomobili po nemških avtocestah in podeželju. Tako približno, kot so to minuli teden sredi noči počeli prekmurski policisti. Ob enih zjutraj sta dva med redno kontrolo prometa v Puconcih želela ustaviti avtomobil, voznik pa jo je ucvrl naprej. In potem je sledilo, kar običajno sledi v Kobri elf. Policista sta ga z lučmi in sirenami dohitela v Puževcih. Pa niso šli prav nič po polžje... No, bežeči je potem nenadoma zavil, ker pa policist za volanom pač ni bil Semir Gerkan (ja, glavni lik nanizanke, no) je trčil v bežeči avto. No, policisti so bežečega vseeno izsledili v Vadarcih. Seveda avto ni bil registriran, tudi tablice na njem niso bile prave in tudi voznik ni imel izpita. Na avdicijo za kobro elf bo šel pa kdaj drugič.

Iščemo novega kriminalista

Ker nam policisti tako pridno polnijo tole našo rubriko, bomo danes še mi malo pomagali njim. Na Obali namreč iščejo novega kriminalista. In sicer na oddelku za za računalniško preiskovanje. Kandidat (kandidatka) mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo, zaželene so izkušnje in znanje s področja računalništva in informatike. Raznih prevar in goljufij je zadnje čase vse več in vse več jih je seveda v digitalnem svetu. Nekaj jih radi opišemo tudi v tej rubriki. Kriminalistom dela ne bo zmanjkalo. Za to, kakšne so pa kaj plače, pa je z javno objavo vseh policijskih plač poskrbel že nekdanji minister Hojs. Pa si poglejte sami. Kaj naj rečemo. Ni slabo... Evo, dovolj reklame za danes, zdaj ste nam spet vi (policisti) dolžni kakšno dobro zgodbico.