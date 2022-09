Ministri EU komisijo pozvali tudi k uvedbi varovalk za omejitev nihanja cen elektrike

Energetski ministri EU so danes na zasedanju v Bruslju Evropsko komisijo pozvali tudi k posredovanju na trgu elektrike, vključno z varovalkami za preprečitev velikih nihanj cen, je povedal slovenski infrastrukturni minister Bojan Kumer. To je bilo eden od glavnih poudarkov Slovenije. Komisijo so obenem pozvali k uvedbi cenovne kapice za plin.