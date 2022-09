Time Out Dave Brubeck (1959)

Pianist Dave Brubeck (1920–2012) je s svojim kvartetom posnel prvi jazz album v zgodovini, ki so ga prodali v ZDA v več kot milijon izvodih. In kar je še bolj neverjetno, uspešnica, skladba z albuma Time Out, melodična Take Five je postala standard tudi v krogih, ki so poskušali manj zahtevno muziko. Ritmičen album, ki je poln različnih etno vplivov in travestij, so odigrali Dave Brubeck, saksofonist Paul Desmond, ki je tudi napisal skladbo Take Five, basist Eugene Wright in izstopajoči bobnar Joe Morello.