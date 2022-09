Življenje z bicikli​

Tudi jaz sem nekoč pripadal prometni družbeni skupini kolesarjev, zdaj pa to po novem urbano pleme rajši opazujem z varne razdalje in iz avtomobila. Varne razdalje iz avtomobila? Če se le da, saj najmanjša nepazljivost v križišču, ko zavijaš desno in ne paziš, kaj se ti po pločniku naglo bliža z leve ali desne, pomeni, da se zmore ta varna razdalja skrčiti v razdaljo nič ali celo v negativno razdaljo – kolesarja imaš namreč v prednjih desnih (levih) vratih, leži na tleh in imaš srečo, če se mu je ob zmerjanju in bolečinskih vzdihih pokvarilo zgolj kolo.