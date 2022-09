Obrazi diskriminacije​

Ne preseneča me, da naša zakonodaja, ki donedavna ni dopuščala posvojitve otroka istospolnemu paru, to že dolga leta dopušča samski osebi, ne da bi to omejila na heteroseksualne posameznike. Gej ali lezbijka torej lahko posvojita otroka, če sta samska. Glede na duha zakona je šlo verjetno zgolj za nedoslednost njegovih piscev, ki ni imela posledic: ne verjamem, da je kadar koli samska oseba z istospolnimi nagnjenji dobila možnost posvojiti otroka. Drug zakon, ki obravnava postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), je bolj dosledno diskriminacijski: možnost zdravljenja neplodnosti odreka ne samo istospolnim parom, temveč tudi samskim ženskam.