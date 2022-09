#intervju Jurij Toplak,​ pravnik: Vsak državljan lahko izpodbija izid glasovanja zaradi nepravilnosti​

Pravnik Jurij Toplak pred morebitno razpravo in odločanjem o spremembi volilnega sistema meni, da po obstoječem volilnem sistemu volilci nimajo dovolj odločilnega vpliva na delitev mandatov. Toplak je profesor na Mater Europaea in zadnja štiri leta gostujoči profesor volilnega prava na Univerzi Fordham v New Yorku. Pred nekaj tedni je v sodelovanju z 32 avtorji na Univerzi v Oxfordu predstavil tudi Priročnik volilnega prava na šestih celinah.