#intervju Igor Papič: Znanje ni problem, imamo ga. Moramo pa ugotoviti, kaj z njim početi.

Minister Igor Papič je resor izobraževanja, znanosti in športa prevzel junija, ob oblikovanju vlade Roberta Goloba, vendar ni računal na to, da bo jeseni še vedno minister na tem področju. Vlado skuša namreč nova koalicija preoblikovati in minister Papič je predviden za vodenje novega resorja, ki bo predvidoma vključeval visoko šolstvo, znanost in inovacije. To je področje, ki mu je kot univerzitetnemu profesorju elektrotehnike in nekdanjemu rektorju ljubljanske univerze najbližje.