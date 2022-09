Vojna je safari na ljudi​

Najbrž še ni bilo slovenskega filma, ki bi še pred prikazovanjem vzbudil toliko mednarodne pozornosti kot dokumentarni film Sarajevski safari. Dovolj je bil namreč en intervju režiserja Mirana Zupaniča za Al Džaziro Balkan, s katerim je le napovedal premiero filma na sarajevskem festivalu ​ AJB DOC, in že je v tako imenovani regiji zavrelo. Občutljiva tema safarija na ljudi je v kombinaciji s še bolj občutljivim predvolilnim obdobjem v Bosni in Hercegovini v trenutku poskrbela za kup zelo žolčnih in zelo političnih odzivov. Pa ne le od Triglava do Vardarja, kjer je vse žolčno in je vse politično, temveč tudi drugod. O filmu so se med drugimi na široko razpisali v Italiji, kjer naj bi se safariji organizirali, zanj pa se že zanimajo turške televizije.