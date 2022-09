Junice Melgar je zdravnica in soustanoviteljica organizacije Likhaan, v kateri se že več kot 30 let zavzema za ozaveščanje mladih, za lažjo dostopnost kontracepcije, hkrati je goreča borka za pravico do splava. V nedavnem pogovoru za nemški tednik Spiegel je povedala, da dobršen del krivde za katastrofalno stanje nosi katoliška cerkev, ki masivno vpliva na zakonodajo ter kontracepcijo označuje kot »modo«. Kontracepcijska sredstva, denimo kontracepcijska tabletka, so v državi zakonsko dovoljena šele nekaj let, a je zakon pred dekleta postavil veliko oviro, saj do njih pridejo le s pisnim dovoljenjem njihovih staršev. Da je to povsem skregano z realnostjo, je spoznala celo filipinska vlada, ki želi spremeniti zakon, a pri tem bije srdit boj z ultrakonservativnimi silami v državi in nasprotniki splava.

Melgarjeva ob tem opozarja, da dekleta ne izgubljajo svojih življenj le zaradi tega, ker ilegalno prekinjajo nosečnost s samopoškodovanjem ali pri mazačih, ki nimajo ne znanja ne opreme za tak poseg, temveč tudi pri porodih. Telo deklic pri 13 letih se šele razvija v žensko in neredko pride do zapletov, saj sta tako nosečnost kot rojevanje nalogi, ki ju tako mlado telo še ne zmore. Še posebej v revnejših slojih prebivalstva je običajno, da dekleta rojevajo doma s pomočjo babic, ki pa ob morebitnih zapletih deklet običajno ne morejo rešiti.