Potem ko je lani po skoraj 40 letih dela ordinacijo predala v mlajše roke, pa je nedavno vznemirila javnost s fotografijo in komentarjem na družbenih omrežjih, ko je kritizirala, da na prodajnih policah trgovine v italijanskem Jesolu, kjer je bila na dopustu, stojijo steklenice vina s portretom Adolfa Hitlerja.

Millesijeva je prodajalko ogorčena opozorila na neprimernost nalepk, a ji je ta smeje odgovorila, da jih prodajajo že leta in da so te steklenice pri Nemcih še posebno priljubljene. Njena objava je sprožila burne odzive v avstrijskih medijih, odmevala je celo v ZDA. Vinar, ki je prodajal vino s spornimi nalepkami, pa se je branil, da je svoje vino opremljal z različnimi osebnostmi iz zgodovine že 30 let. Zbirko je začelo rdeče vino z Mussolinijevo nalepko, ki je bilo prava prodajna uspešnica, vendar je zaradi nalepke z dučejem končal na sodišču. A pravi, da se ni pustil ustrahovati, zato je na naslednje vino nalepil Hitlerja, kasneje še generala Rommla, tudi Hermann Göring je končal na nalepki steklenic vina, ki so jih prodajali po vsej Italiji. Zdaj si je vinar vendarle premislil, naslednji letnik svojega vina bo prodajal z drugačnimi, manj vznemirjajočimi nalepkami.