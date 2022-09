Ahmetović je rojen v Hannovru, a je družini, ko je bil še otrok, grozil izgon iz države. Tedaj jih je rešil mladi in še neizkušeni odvetnik Matthias Miersch, na katerega se je v obupu obrnila družina Ahmetović. Miersch je danes poslanec socialdemokratov v nemškem parlamentu in z Ahmetovićem sta kolega. Slednji pravi, da je usoda pripomogla k temu, da se kot otrok beguncev iz Bosne in Hercegovine lahko v nemškem parlamentu zavzame za interese domovine svojih staršev. Ahmetović je bil leta 2021 prvič izvoljen v bundestag, od tedaj skuša loviti ravnovesje med pričakovanji svojih volilcev v Hannovru in ljudi v Bosni in Hercegovini, ki v mladega politika bosanskih korenin polagajo velike upe. Ahmetović je namreč eden najmlajših članov parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in je v njem zadolžen prav za območje zahodnega Balkana.