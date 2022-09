»Vlada je enotna v podpori njegovemu veličanstvu, kralju, medtem ko on in Združeno kraljestvo žalujejo ob slovesu njegove matere,« je ob koncu današnje vladne seje sporočil tiskovni predstavnik premierke Liz Truss. Kot je dodal, so se ministri pokojni kraljici poklonili tudi z minuto molka.

Monarhinji se poklanjajo tudi na posebni dvodnevni seji v parlamentu, kjer jo je premierka označila za »enega največjih voditeljev, kar jih pozna svet«. Obenem je tudi ona obljubila zvestobo kralju Karlu III., s katerim je govorila že v četrtek. »Tudi ko žaluje, je njegov občutek dolžnosti in služenja jasen,« je dejala.

»Ogromno je že prispeval prek svojega dela na področju ohranjanja narave, izobraževanja in neutrudne diplomacije. Dolgujemo mu svojo zvestobo in predanost,« je dejala po poročanju britanskega BBC. Prepričana je, da bo Charles državo popeljal v »novo dobo upanja in napredka«.

Prestol britanskega monarha je namreč s smrtjo kraljice avtomatsko zasedel njen sin, 73-letni Charles, ki bo vladal kot kralj Karel III. Ta je z ženo Camillo, ki bo po novem nosila naziv kraljica soproga, danes že zapustil Balmoral na Škotskem, kjer je v četrtek umrla njegova mati, in se napotil v London.

Ob 19. uri prvi nagovor Britancem

Tam ga že danes čaka več obveznosti. Med drugim se bo srečal s premierko, zvečer pa se bo ob 19. uri po srednjeevropskem času s televizijskim nagovorom obrnil na Britance. Ob isto uri se bo v katedrali svetega Pavla začela slovesnost v spomin na kraljico, na kateri je pričakovati tudi premierko in ministre.

V soboto dopoldne bo nato Charlesa poseben svet, v katerem so visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha, uradno razglasil za kralja. Svet se bo na srečanju sešel ob 11. uri po srednjeevropskem času, so sporočili iz Buckinghamske palače.

V državi se je medtem začelo tako obdobje nacionalnega žalovanja, ki ga je razglasila vlada in bo trajalo do konca dneva pogreba preminule kraljice, kot tudi ločeno žalovanje kraljeve družine. To bo trajalo do konca sedmega dneva po pogrebu, so sporočili iz Buckinghamske palače, kjer morajo datum pogreba sicer še sporočiti.

So pa danes ob 12. uri po lokalnem času v čast Elizabete II. že zadoneli zvonovi po vsej državi, vključno s tistimi v katedrali svetega Pavla in Westminstrski opatiji v Londonu ter na gradu Windsor.