Plin je v zadnjih tednih postal redka dobrina, potem ko je Rusija zaprla dobavo tega energenta po Severnem toku, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Moskvi pravijo, da dobavo onemogočajo poteze Zahoda, čeprav evropske države glede plina niso sprejele nobenih sankcij, prav tako so še naprej pripravljene plačevati za ruski plin.

EU na drugi strani vztraja, da je ustavitev dobave plina povračilni ukrep Moskve za sankcije, ki so jih zahodne države uvedle zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Razmere so povzročile skokovit porast cen plina, zaradi česar nemška podjetja plačujejo precej več denarja za zagotovitev nemotene dobave plina podjetjem in gospodinjstvom, to pa vodi v izgube.

VNG, ki je podružnica podjetja EnBW, je po poročanju dpa odgovoren za dobavo približno petino porabljenega plina v Nemčiji, zlasti na vzhodu države.

Za državno pomoč je že pred tedni zaprosil največji nemški uvoznik ruskega plina Uniper. Energetskem podjetjem so na pomoč priskočile tudi Finska, Avstrija in Švica.