Velika večina ljudi, od Britancev do vseh drugih zemljanov, bo vedno vedela, kje so bili 8. septembra 2022. Na dan, ko je popoldne mirno umrla najbolj prepoznavna ženska na svetu. Kraljica. Ko je šlo za Elizabeto II., je ni bilo treba imenovati ali reči britanska kraljica. Dovolj je bilo reči – kraljica.

Kot je obljubila, ko je postala polnoletna, da bo vse življenje predana dolžnosti, pa naj bo kratko ali dolgo, je bila v službi do zadnjega. Še v torek. Zaradi neznanega razloga se ni fotografirala z odhajajočim premierjem Borisom Johnsonom, fotografirala pa se je, z nasmehom, z novo premierko Liz Truss. Kaj bi politiki dali za priljubljenost, ki jo je do zadnjega uživala Elizabeta II. Po zadnji raziskavi javnega mnenja je uživala hvalo in odobravanje 75 odstotkov vprašanih.

Zagovorniki republike so jo vedno navajali kot razlog, da Britanija ostaja monarhija. Avtor enega njenih številnih življenjepisov (Kraljica našega časa) Robert Hardman navaja vročičnega laburističnega republikanca Nevilla Wrana: »Največji problem, ki ga imamo, je kraljica. Vsi jo imajo radi.«

Dolg, dramatičen dan

Dramatični 8. september 2022 se je začel s sporočilom Buckinghamske palače, da so kraljičini zdravniki po jutranjem pregledu v skrbeh za njeno zdravje in da so priporočili stalen zdravniški nadzor. Kraljičine oboževalce so še bolj zaskrbele novice, da se člani kraljeve družine zbirajo na njenem gradu Balmoral na Škotskem, kjer je vedno preživljala poletje. Bil naj bi njen najljubši kraj na svetu. Sporočilo palače je sprožilo alarm. Med ljudmi, v medijih, parlamentu, vsepovsod. Nikoli prej kraljičini zdravniki niso rekli, da so zaskrbljeni za kraljico. Vedno so govorili le o njenih težavah z mobilnostjo. Nikoli niso razkrili, kaj (vse) je narobe z njenim zdravjem. In pri tem bo zelo verjetno ostalo.

Otočane je zaskrbelo, da je nekaj hudo narobe s kraljičinim zdravjem, ko so vse glavne televizije uvedle posebne programe o Elizabetinem zdravstvenem stanju in se je glavni voditelj BBC že zgodaj popoldne pojavil v črni obleki s črno kravato. Prvo znamenje, da je nekaj hudo narobe, je bila nenadna odpoved njenega sodelovanja na sredinem srečanju najvišjega svetovalnega telesa monarha preko videopovezave. Veliko je bilo svaril pred neutemeljeni trditvami, na primer, da se je kraljičino zdravstveno stanje nenadoma zelo poslabšalo zaradi padca. Največja uganka je bila, zakaj je niso prepeljali v bolnišnico.

Charles že kralj Karel III.

Otočani so se že popoldne, kljub deževnemu vremenu, zbirali pred Buckinghamsko palačo, pred Windsorskim gradom in pred strogo zastraženim gradom v Balmoralu. O zbiranju članov kraljeve družine v Balmoralu je bilo v medijih veliko zmede. Čeprav so trdili, da sta bila zjutraj ob kraljičini postelji princa Charles in William, prvi in drugi v vrsti za prestol, sta bila zjutraj v Balmoralu samo Charles in Camilla, zdaj že kralj in kraljica spremljevalka. William, brez žene Kate, je priletel, skupaj s kraljičinima sinovoma Andrewom in Edwardom, pozno popoldne. Trdili so tudi, da sta na poti princ Harry in Meghan, a je prihajal le Harry. Najbrž so vsi prišli že po tem, ko je kraljica umrla.

Upali so, da bo dočakala več let kot njena mati

Življenje na Otoku se je kljub vsem križem in težavam, draginjski krizi, menjavi premierja in skoraj vseh ministrov, zaradi kraljičine smrti začasno ustavilo. Trajalo bo kar nekaj dni, da se bodo Otočani sprijaznili s kraljičino smrtjo. Čeprav je imela 96 let, so jo imeli Britanci za večno, za nesmrtno; pričakovali so, da bo s živela še kakšno leto več kot njena mati Elizabeta, ki je umrla stara skoraj 102 leti.

Iz palače za zdaj niso sporočili veliko več kot to, da je umrla mirno, včeraj popoldne. Prvič je bil omenjen novi kralj, saj je palača tudi sporočila, da bosta kralj Karel III. in kraljica spremljevalka Camilla sinoči ostala v Balmoralu, danes pa naj bi se vrnila v London. Britanci so šokirani, tudi zato, ker se je kraljica, do konca predana dolžnosti, po več kot sedemdesetletni vladavini tako zelo hitro poslovila. Še v torek so jo videli vso nasmejano, ko je sprejela novo premierko Liz Truss. Britanci, najmanj tri generacije, bodo zelo dolgo žalovali za njo. Bila je edinstven človek, edinstvena monarhinja. Ključna pa je bila njena predanost dolžnosti.

Obiskala je 110 držav, med njimi Slovenijo Kraljica je med svojo dolgo vladavino obiskala 110 držav na vseh celinah, med njimi leta 2008 skupaj s princem Filipom tudi Slovenijo, ki je, mimogrede, uradno ni obiskal še noben britanski premier. Največkrat, kar 20-krat, je obiskala Kanado. V Evropi pa je bila največkrat, 13-krat, na obisku v Franciji, morda zaradi obvladovanja francoščine. Izračunali so, da je toliko potovala, da bi lahko 42-krat obletela Zemljo. Njene najdaljše potovanje v tujino je trajalo 168 dni, od novembra 1953 do maja 1954. S princem Filipom sta s kraljevo jahto Britannia (“upokojili” so jo leta 1997) obiskala trinajst držav. Potovanja v tujino je opustila leta 2015, pri 89 letih. V vseh letih vladavine se je srečala s trinajstimi od štirinajstih ameriških predsednikov (samo z Lyndonon Johnsonom se ni) in štirimi papeži. Doma je bil njen prvi premier Churchill, štirinajsti je bil Johnson, dočakala pa je še čisto svežo premierko Liz Truss. Doma je gostila 112 šefov države. Marca 1953, še pred junijskim kronanjem, je imela na obisku najvišjega ranga maršala Tita, ki je prvič po vojni potoval v tujino. Doma je opravila več kot 21.000 uradnih obveznosti, dala blagoslov monarhinje več kot 4000 zakonom in gostila več kot 180 čajank na vrtu Buckinghamske palače, ki se jih je udeležilo več kot 1,5 milijona ljudi.

Rekorderska vladavina Elizabete II. Elizabeta II. je vladala 70 let, 7 mesecev in 2 dneva, veliko dlje kot kateri koli monarh v britanski zgodovini. Prejšnja rekorderka je bila njena praprababica, kraljica Viktorija, ki je vladala 63 let, sedem mesecev in dva dni (1837–1901). Pred Elizabeto II. sta samo dva britanska monarha dočakala zlati jubilej (50 let vladavine). Samo kraljica Victoria je pred njo dočakala diamantni jubilej (60 let vladavine). Elizabeta II. je edina, ki je dočakala platinasti jubilej (70) let vladavine, po katerem ni predviden noben jubilej več, le obletnici. Osemdeseti obletnici vladavine rečejo hrastova obletnica, devetdeseti pa granitna obletnica.