Hiša Windsor, vladajoča kraljeva družina v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske in, vsaj na papirju, v še 15 članicah Commonwealtha (Skupnosti narodov) se tako imenuje od leta 1917, ko je kralj Jurij V., stari oče kraljice Elizabete II., spremenil ime družine. Do takrat je bilo nemško: hiša Saxe-Coburg-Gotha. Jurij V. je res slovel kot neotesan neinteligenten kralj brez manir in karizme, a se je zavedal, da mora družina za preživetje na britanskem prestolu poangležiti svoje ime. Kraljica Elizabeta II. je bila šele četrti monarh oziroma monarhinja iz hiše Windsor. To je postala po prezgodnji smrti očeta, kralja Jurija VI. (1952), ki je sedel na prestol, ko je njegov starejši brat kralj Edvard VIII. (1936) po manj kot letu dni na prestolu abdiciral in sprožil ustavno krizo.

Kralj Karel III.

Princ Charles, najstarejši od štirih otrok Elizabete II., se je rodil leta 1948 v Buckinghamski palači. Uradno je postal valižanski princ leta 1958, pri desetih letih, kot prestolonaslednika pa ga je mati okronala leta 1968, pri njegovih dvajsetih. Šolal se je v zasebni šoli Gordonstoun na Škotskem, ki jo je obiskoval tudi njegov oče, princ Filip. Bil je prvi prestolonaslednik, ki je končal univerzo, in sicer v Cambridgeu, kjer je študiral arheologijo, antropologijo in zgodovino.

Po končanem študiju je služboval v kraljevem vojnem letalstvu in mornarici. Devetega septembra 2017 je postal valižanski princ – prestolonaslednik z najdaljšim stažem v britanski zgodovini. Prestola ni še nihče zasedel tako star. Dosedanji rekorder je bil Viljem IV.; ko je leta 1830 zasedel prestol, je imel 64 let. Charles se je poročil dvakrat. Prvič pri 33 letih s komaj dvajsetletno aristokratko lady Diano Spencer, ki je na poročni dan postala princesa Diana. V od vsega začetka nesrečnem zakonu sta se rodila dva otroka, princa William in Harry. Charles in Diana sta se uradno ločila leta 1996. Avgusta 1997 je princesa Diana pri komaj 36 letih tragično umrla. Leta 2005 se je princ Charles poročil z mladostno ljubeznijo in kasneje svojo večno ljubico, ločenko Camillo Parker Bowles, ki je zdaj postala kraljica spremljevalka. Vendar pa je ne bo nihče naslavljal kot spremljevalko, za vse bo kraljica. Znano je, da je krepostna kraljica Elizabeta II. dolgo ni prenesla. Zelo dolgo jo je omenjala le kot »ta ženska«. Kasneje sta postali prijateljici.

Novi prestolonaslednik princ William, vojvoda Cambriški

21. junija 1982 rojeni princ William, ki je zdaj prvi v vrsti za prestol, bo avtomatično postal novi valižanski princ. Kot prestolonaslednika ga bo okronal oče, novi kralj Karel III. Starejši od dveh sinov Charlesa in pokojne princese Diane je po osnovni šoli v Londonu obiskoval elitno zasebno srednjo šolo Eton, ki je znana kot valilnica vladajočega razreda.

Na zasebni škotski univerzi St. Andrew's je leta 2005 diplomiral iz umetnosti in zemljepisa, tako kot njegova sošolka Kate Middleton, ki je šest let kasneje, leta 2011, postala njegova žena. Hodila sta že v prvem letniku in bila skupaj devet let in pol, ko jo je William za krajši čas zapustil, preden jo je zasnubil. Po univerzi je obiskoval elitno kraljevo vojaško akademijo Sandhurst in služboval v kraljevem vojnem letalstvu, preden je postal helikopterski pilot reševalne službe. Leta 2017 se je umaknil in se popolnoma posvetil dolžnostim v kraljevi družini. Po odcepitvi mlajšega brata Harryja in njegove žene Meghan Markle, smrti starega očeta princa Filipa in postopnem kleščenju dolžnosti babice Elizabete II. je neuradno postal soprestolonaslednik, senca očeta Charlesa, s katerim sta imela glavno besedo v kraljevi družini in monarhiji.

Princ George, drugi v vrsti za prestol

22. julija 2013 rojeni princ George Cambriški, prvorojenec princa Williama in vojvodinje Catherine, po domače Kate, se je premaknil s tretjega na drugo mesto v vrsti za prestol. Številni mislijo, da je očetova kopija, a manj resna in bolj zabavna. Rad pozira pred kamerami. Bil naj bi zelo tekmovalen, posebno v odnosu do sestre in brata, pa tudi dobrosrčen. Zna biti poreden. Tako kot njegova pokojna babica Diana rad pleše. Rad vrtnari in igra tenis; želi si, da bi bil tako dober kot nekdanji teniški car Roger Federer, s katerim je celo enkrat igral. Federer je pohvalil njegov teniški zamah. Rad tudi posluša grmenje in leti z letali. Že pri osmih letih se je zavedal, da bo nekoč kralj. Ko je prababica Elizabeta II. praznovala devetdeseti rojstni dan, jo je nagovoril »Gan-Gan«. Imel je tri leta.

Princesa Charlotte, tretja v vrsti za prestol

2. maja 2015 rojena princesa Charlotte Cambriška, drugi otrok princa Williama in vojvodinje Kate, se je v vrsti za prestol premaknila s četrtega na tretje mesto. Charlotte je z leti postajala vse bolj podobna kraljici Elizabeti II., ne le po videzu. Mati Kate ji ljubkovalno reče Lottie, oče pa, po francosko, Mignonette, kar pomeni srčkana. Charlotte ima rada šport, posebno gimnastiko, za katero je izjemno nadarjena. Obožuje živali, tako kot jih je prababica Elizabeta II., konje in pse. Imela naj bi izjemen smisel za humor. Rada tudi »komandira« svoja brata. Pri šestih letih je na vprašanje, koliko je stara, odgovarjala: »Šestnajst!« Rada tudi vrtnari z babico Carole Middleton in že nekaj let dobro govori špansko, saj je varuška otrok Williama in Kate že veliko let Španka Maria Teresa Turrion Borallo. Polna je energije, lepo se vede in rada kuha.

Princ Louis, četrti v vrsti za prestol

23. aprila 2018 rojeni princ Louis Cambriški, tretji otrok princa Williama in vojvodinje Kate, se je v vrsti za prestol premaknil s petega na četrto mesto. Pri dobrih štirih letih je bil »zvezda« praznovanja platinastega jubileja prababice Elizabete II. Njegovo zgodnje otroštvo je precej drugačno od otroštva starejšega brata in sestre, saj se je družina poleti 2022 iz Londona preselila v Windsor. Menda ravno zaradi otrok. Princ Louis se je že kot zelo majhen otrok zelo navezal na dedka Charlesa, veliko bolj kot George in Charlotte. Odkar je prvič stopil v razkošno, naravnost kraljevsko igralno hišico pokojne kraljice Elizabete II. na windsorskem posestvu, se najraje igra tam. Rad kolesari, navdušen je nad bagri in – zveni neverjetno – najraje je rdečo peso.