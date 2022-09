Ampak pustimo zdaj Črnogorce in njihove rekorde. Očitno so navdihnili najmanj enega ljubitelja poležavanja tudi pri nas. Primorski policisti so namreč včeraj sporočili, da jih je malo po polnoči poklicala občanka in povedala, da pri Valdoltri ob cesti leži neki moški. Policisti so ga na kraju zbudili, potem pa jih je začel zmerjati. Želeli so ga odstraniti, pa se jim je močno uprl in so morali uporabiti različne »strokovne prijeme«, da so ga odvlekli v pridržanje in mu na policijski postaji napisali nekaj kazni.

Nam se zdi seveda povsem normalno, da se je možakar uprl. Zagotovo je postavljal slovenski rekord v poležavanju ali pa je bil prepričan, da je udeleženec prvega slovenskega državnega prvenstva v poležavanju. Nič, izbral si je pač napačen kraj za podiranje rekordov. Več sreče prihodnjič!