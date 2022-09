Če se po jutru dan pozna, bo nova sezona nogometne lige prvakov minila v znamenju številnih golov. Na 16 tekmah so jih namreč zabili kar 49, mreža pa se je zatresla na prav vseh tekmah, le na eni, med Salzburgom in Milanom, pa ni bilo zmagovalca. Drugi dan lige prvakov je zaznamoval novinec v moštvu Barcelone, poljski napadalec Robert Lewandowski. Že na prvi tekmi v dresu Kataloncev v ligi prvakov proti Viktorii Plzen je namreč dosegel trojček golov, kar mu je v minulih letih uspelo tudi, ko je igral za Bayern in Borussio Dortmund. Doslej je v ligi prvakov dosegel kar šest hat-trickov, s po osmimi sta na vrhu Lionel Messi (Barcelona) in Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Juventus).

»Danes ima rojstni dan moja žena, tako da gole posvečam njej. Da me je v živo gledala na stadionu, mi veliko pomeni. Sicer pa mi ni pomembno, kdo zabija gole, štejejo le zmaga in tri točke. Seveda sem vesel, da se mi je tako hitro uspelo prilagoditi na igro Barcelone. Počutim se dobro, kar je velika zasluga soigralcev, ki mi pomagajo na igrišču,« se je po svojem 89. golu v ligi prvakov (več sta jih zabila le Ronaldo 140 in Messi 125) smejalo Lewandowskemu, ki so ga proglasili za igralca tekme. Na dušo pa mu je pihal tudi trener Xavi, rekoč: »Ne vem, če je Robert najboljši napadalec v Evropi, toda za nas je najboljši. Njegov način igre nam pomaga, da prihajamo v številne priložnosti, a ta zmaga ne pomeni veliko, saj tekmujemo v močni skupini. Seveda pa vsaka zmaga prinaša samozavest in izboljša moralo.«

Nadvse kaotična je bila tekma v Madridu, kjer je Atletico gostil Porto, vrata pa je branil Jan Oblak. Vsi trije goli so namreč padli v sodnikovem dodatku. Najprej je v 92. minuti Mario Hermoso zadel za 1:0, na 1:1 je izenačil Mateus Uribe v 96. minuti z enajstmetrovke, tri točke Špancem pa je zagotovil Antoine Griezmann v 101. minuti. »Naredili smo vse, da je zmaga ostala doma. Zaključek tekme je bil malce nor, a najbolj pomembno je, da smo osvojili tri točke. Tekmec se je odlično branil, tako da si nismo ustvarili veliko priložnosti. Sprva smo igrali preveč počasi, a smo v zadnjih minutah stopili na plin,« je bil dobre volje igralec tekme Griezmann. To je bila šele druga tekma v zgodovini lige prvakov, da so vsi trije goli padli po 90. minuti. In kar je zanimivo, prva je bila prav tako med istima tekmecema decembra lani.

Presenetljivo pa se je razpletla tekma v Neaplju, kjer je Napoli nadigral Liverpool. Že ob polčasu so gostitelji vodili s 3:0, to pa je bil že tretji letošnji poraz varovancev Jürgena Kloppa na šestih tekmah v vseh tekmovanjih. »Na igrišču ne delujemo kot moštvo. Moja naloga je, da ugotovim, zakaj je temu tako. Na tem stadionu smo že igrali in izgubili z 0:2, a sam stadion s tem nima ničesar. Moramo biti boljši v vseh elementih igre, saj smo bili slabi tako v obrambi kot v napadu. Če naš odlični vratar Alisson prejme tri gole, to pomeni, da si igral resnično zelo slabo. Čez tri dni nas čaka tekma v Wolverhamptonu. Če so si ogledali našo tekmo, jim gre gotovo na smeh,« se je s pepelom posul Klopp. Liverpool je med evropsko nogometno elito višji poraz doživel le leta 1966, ko je z 1:5 izgubil proti Ajaxu, v dresu katerega je takrat blestel žal že pokojni Johan Cruyff.