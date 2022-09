Največji teniški kompleks na svetu v New Yorku je znova postregel z zgodovinskim dvobojem na zadnjem turnirju največje četverice. Glavni junak je bil Carlos Alcaraz, ki je po petih urah in četrt izjemnega boja proti Janniku Sinnerju uvrstil v svoj prvi polfinale turnirja za grand slam. Španec bi lahko dvoboj dobil v treh nizih, če bi v drugem nizu izkoristil eno od petih zaključnih žogic za vodstvo z 2:0. Ko je Sinner v tretjem nizu dobil tudi drugo podaljšano igro, se je Italijan znašel v veliki psihološki prednosti. Južni Tirolec je imel v četrtem nizu pri vodstvu s 5:4 na svoj servis zaključno žogico za zmago, a se je Alcaraz na krilih publike, ki mu stoji ob strani povsod, kjer se pojavi, pobral. Najprej je dobil četrti niz, se v petem znova znašel v težavah, saj mu je Sinner odvzel servis, dvoboj pa zaključil s štirimi zaporednimi igrami za zmago s 6:3, 6:7 (9), 6:7 (0), 7:5, 6:3. Dvoboj je trajal skoraj do tretje ure zjutraj po lokalnem času.

»Kaj sem razmišljal, ko je imel tekmec zaključno žogico? Kot vedno sem verjel vase, da lahko zmagam. Vedno skušam biti aktiven in tako je bilo tudi tokrat. Jannik je res izjemni igralec, raven njegove igre pa je neverjetna. Izredno ponosen sem na svojo prvo uvrstitev med najboljšo četverico na turnirjih za grand slam, ki mi tudi pod razno ne bi uspela, če me ne bi tako številčno in bučno podpirali. Hvala vam za vse,« se je publiki priklonil izčrpan Carlos Alcaraz, ki je po zmagi v osmini finala proti Hrvatu Marinu Čiliću dobil drugi dvoboj zapored v odločilnem nizu. Z zmago se je tudi maščeval Sinnerju za nedavni poraz v finalu turnirja v Umagu, kjer je bilo med gledalci tudi veliko slovenskih ljubiteljev tenisa.

Carlito, kot v teniškem svetu kličejo Alcaraza, se bo jutri v polfinalu pomeril s pet let starejšim Američanom Francesom Tiafoem. »Najprej bi se rad karseda dobro spočil. Frances je odličen igralec, ki se najbolje znajde na newyorški podlagi, o njegovih kvalitetah pa ne gre izgubljati besed. Kdor na zmagoviti poti izloči Rafaela Nadala in premaga Andreja Rubljova v treh nizih, je eden najboljših na svetu. Skušal bom uživati v igri, zato se dvoboja veselim,« odgovarja Carlos Alcaraz. V drugem polfinalu se bosta danes ponoči pomerila Rus Karen Hačanov in Norvežan Casper Ruud.

Organizatorji so včeraj zaradi neprimernega obnašanja dodobra oglobili Nicka Kyrgiosa. Avstralec bo moral za vse izpade metanja plastenk, razbijanja loparjev, pljuvanja in preklinjanja plačati 14.000 ameriških dolarjev. Za vse kazni skupaj v New Yorku pa bo plačal 32.500 zelencev. Kyrgios je za uvrstitev v četrtfinale sicer prejel 445.000 ameriških dolarjev.